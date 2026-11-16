Detectan brote de influenza aviar en el Zoológico de León, Guanajuato; deja tres aves muertas

El Parque Zoológico de León, en Guanajuato, activó protocolos sanitarios y reforzó sus acciones de prevención y vigilancia luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmara la presencia de influenza aviar en tres ejemplares de ganso canadiense.

De acuerdo con el reporte oficial del recinto, el fallecimiento de estas aves se registró durante los días 7 y 9 de noviembre; tras practicarles las necropsias correspondientes y detectar una presentación epidemiológica singular, las muestras fueron enviadas al organismo federal, cuyos resultados positivos se recibieron el pasado 14 de noviembre.

Las autoridades del parque explicaron que el contagio se originó debido a que sus ecosistemas y cuerpos de agua funcionan de manera natural como un refugio de paso para aves silvestres y migratorias externas, las cuales actúan como reservorios y vectores naturales del virus fuera del control operativo de la institución. Adicionalmente, el zoológico informó que el pasado 12 de noviembre también se reportó la pérdida de dos patos silvestres y un zopilote dentro de sus instalaciones.

Medidas sanitarias y aislamiento de zonas en el Parque Zoológico de León

Ante la confirmación epidemiológica y en coordinación con SENASICA, el recinto implementó acciones inmediatas de control sanitario para contener el brote dentro de sus instalaciones:

Monitoreo y evaluación clínica: Recolección y captura preventiva de aves libres dentro del parque para su revisión exhaustiva y observación clínica con el objetivo de reducir el riesgo de diseminación.

Recolección y captura preventiva de aves libres dentro del parque para su revisión exhaustiva y observación clínica con el objetivo de reducir el riesgo de diseminación. Bioseguridad estricta: Aplicación de protocolos sanitarios reforzados por parte de todo el personal encargado del cuidado animal.

Aplicación de protocolos sanitarios reforzados por parte de todo el personal encargado del cuidado animal. Aislamiento de zonas: Restricción y aislamiento total de las áreas consideradas de riesgo para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada.

Restricción y aislamiento total de las áreas consideradas de riesgo para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Plan integral de atención: Ejecución de una estrategia multidisciplinaria entre la Dirección Operativa del zoológico y las autoridades sanitarias competentes.

Finalmente, el Parque Zoológico de León subrayó que mantendrá una vigilancia permanente y dará estricto seguimiento a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias federales. La institución reiteró que estas acciones priorizan la protección de las especies bajo su cuidado, la conservación de la fauna silvestre y la seguridad tanto de sus visitantes como de sus colaboradores, comprometiéndose a informar de manera transparente sobre la evolución de la contingencia.