Todo lo que debes saber sobre la rabia: qué animales la transmiten y cómo actuar ante un contagio

Ante un caso de zorra gris que tuvo rabia y estuvo en contacto con una menor de edad en una tienda de autoservicio en Quintana Roo, hay quienes se pueden preguntar sobre los síntomas y las condiciones en las que se desarrolla esta enfermedad.

Los especialistas recomiendan prestar especial atención a los animales salvajes, ya que tanto perros, hurones como otros mamíferos pueden contagiarla.

¿Qué animales pueden contraer rabia en México?

La rabia ataca a casi todos los mamíferos. Los especialistas clasifican las vías de contagio en dos grandes grupos: la rabia urbana y la silvestre. Entre los animales de compañía que más frecuentemente contagian la enfermedad encontramos a los perros, gatos, hurones y hámsters. En el continente americano, la rabia contagiada por perros está prácticamente bajo control, pero la causa principal de transmisión de la enfermedad a las personas son los murciélagos, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ambientes campestres, las vacas, cabras, caballos y ovejas también representan un riesgo importante. Por otro lado, si te aventuras en la naturaleza, debes mantener distancia de animales silvestres como murciélagos, zorrillos, zorros, coyotes, monos y mapaches.

¿Se puede contraer la rabia al tocar a un animal?

Tocar el pelaje de un animal enfermo no transmite directamente el virus, pero el peligro mortal radica en la saliva infectada. Una persona adquiere el virus si la saliva del animal enfermo entra en contacto directo con un tajo, herida, rasguño profundo o quemadura en la piel.

Además, los arañazos representan un riesgo altísimo porque los animales con rabia lamen sus propias garras constantemente. El virus también ingresa al organismo humano a través de las mucosas, como el revestimiento interno de la boca o los ojos.

¿Tiene cura la rabia en humanos?

Actualmente, los médicos afirman que no existe un tratamiento efectivo que cure la rabia una vez que el paciente manifiesta los síntomas. Cuando los signos de la enfermedad aparecen, el padecimiento tiene consecuencias mortales.

La OMS destaca que hay dos formas de la rabia:



Rabia furiosa, donde los enfermos presentan hiperactividad, excitación, alucinaciones, falta de coordinación, hidrofobia y aerofobia (miedo a las corrientes de aire o al aire libre). En pocos días, el paciente muere por paro cardiorrespiratorio. Rabia paralítica: Los músculos se paralizan de forma gradual, el paciente cae en coma y fallece. Esta se presenta en el 20% de los casos.

Sobrevivir a una infección de rabia resulta extremadamente raro para los seres humanos. Por este motivo, la prevención y la atención médica inmediata tras el contacto inicial juegan un papel vital para evitar que la infección avance por el organismo.

¿Qué pasa si toqué a un animal con rabia?

Si sufres una mordedura, un arañazo o la saliva del animal toca una herida abierta que tengas, debes lavar la zona de la herida y acudir con tu médico de inmediato. El profesional de la salud te administrará un tratamiento que impide que la infección crezca y viaje por tu sistema nervioso.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia en humanos?

El primer signo de contagio de rabia en las personas incluye una fiebre poco intensa acompañada de dolor de cabeza, malestar general, disminución del apetito, explica la Clínica Mayo.

¿Cuánto tiempo tarda en aparecer la rabia?

El periodo de incubación en el cuerpo humano varía enormemente dependiendo de cada caso. Los síntomas pueden tardar en aparecer desde una semana hasta superar el año completo, aunque el promedio general ronda entre los dos a tres meses, afirma la OMS.

