Capturan a presunto asaltante en la Industrial Vallejo, Azcapotzalco; ¡preso desde 1995!

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó sobre la detención de un hombre de 52 años, señalado como el probable responsable de un robo con violencia en calles de la alcaldía Azcapotzalco. El arresto destaca por el amplio perfil delictivo del sujeto, quien suma 12 ingresos previos a centros de reclusión en la capital del país por diversos delitos de alto impacto.

La captura es resultado de los patrullajes preventivos en zonas de alta movilidad comercial, donde el uso de inteligencia de datos permitió identificar la reincidencia sistemática del imputado.

Detectan asalto en la colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco:

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Ceylán y la avenida Poniente 134, dentro de la colonia Industrial Vallejo. De acuerdo con el reporte policial, un ciudadano solicitó auxilio tras ser amagado con un arma blanca para entregar dinero en efectivo.

Tras una breve persecución, los oficiales interceptaron al sospechoso metros adelante del lugar del incidente. Durante la revisión precautoria, realizada bajo los protocolos de actuación policial, se aseguraron los siguientes elementos:



Una navaja de un solo filo de aproximadamente 25 centímetros de largo.

de aproximadamente 25 centímetros de largo. Un teléfono celular.

Dinero en efectivo recuperado.

El hombre fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por el delito de robo agravado.

Delincuencia en CDMX: Hombre ha estado en la cárcel 12 veces

El cruce de información realizado por las autoridades capitalinas reveló que el detenido posee un historial en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México que data de 1995. Llama la atención que, tras un periodo de actividad intermitente, el sujeto registró tres ingresos distintos durante el transcurso de 2024.

A continuación, se detalla la cronología de sus ingresos previos:



Periodo 1995 - 2000: Daño a la propiedad, lesiones y robo.

Daño a la propiedad, lesiones y robo. Periodo 2004 - 2013: Robo calificado y robo agravado calificado.

Robo calificado y robo agravado calificado. Registros de 2024: Homicidio, Delitos contra la salud, Robo a negocio sin violencia.

Este caso subraya la importancia del seguimiento de perfiles reincidentes en las zonas industriales de la demarcación, donde la SSC ha intensificado la vigilancia para reducir los índices de asalto a transeúnte.