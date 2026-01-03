Crisis en el Senado en México: Posturas encontradas tras la detención de Maduro

El panorama legislativo en México se encuentra bajo una intensa tensión tras la detención de Nicolás Maduro por cargos vinculados al narcotráfico internacional y su posterior traslado a territorio estadounidense. Este suceso ha provocado una profunda fractura en el Senado de la República, donde las diversas fuerzas políticas han manifestado visiones opuestas respecto a la legalidad de las acciones emprendidas por Washington y el futuro político de la nación sudamericana.

"Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos tener una transición adecuada" -Donald Trump ⤵️https://t.co/Y0Fc3ptcCe pic.twitter.com/VumN9LIBWT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

El Senado rechaza la incursión militar en Venezuela y aboga por el diálogo diplomático

Desde la cúpula del Senado, la Mesa Directiva ha fijado una postura institucional de rechazo categórico ante la incursión militar efectuada en suelo venezolano. El órgano rector de la Cámara alta calificó este acto como una transgresión directa a las normas del derecho internacional y a los pilares que sostienen la Carta de las Naciones Unidas.

En su declaración, el cuerpo legislativo recordó que la diplomacia mexicana se rige por mandatos constitucionales que priorizan la autodeterminación y la resolución de conflictos mediante el diálogo, rechazando cualquier implementación de la fuerza de manera unilateral.

#NicolásMaduro cayó ante EU



La madrugada de este sábado, el Palacio de Miraflores dejó de ser el refugio del dictador. En una operación militar, fuerzas especiales de EU capturaron a #NicolásMaduro y #CiliaFlores, extrayéndolos en un helicóptero artillado tras un bombardeo… pic.twitter.com/tQN9sagVVx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

Esta visión institucional se alinea con la estrategia de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo , quien promueve la utilización de canales diplomáticos y pacíficos para abordar crisis externas. En consecuencia, el Senado ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas que intervenga con celeridad para garantizar la estabilidad en el continente, reafirmando su lealtad al orden jurídico y a la autonomía de los Estados.

La oposición celebra la caída de Maduro y llama a la transición hacia la democracia en Venezuela

Por otro lado, la perspectiva de la oposición, representada por el titular de la Comisión de Organismos Internacionales, el senador Marko Cortés, es de celebración. El legislador panista interpretó la caída del régimen de Maduro como el inicio de una era democrática necesaria.

A través de plataformas digitales, el senador extendió sus felicitaciones a los ciudadanos venezolanos, reconociendo el triunfo de figuras como Edmundo González y María Corina Machado . Para Cortés, este cambio representa el cierre de un ciclo marcado por el autoritarismo y la vulneración de los derechos fundamentales.

🔵 #AlMomento | Donald Trump publica la primera imagen de Maduro capturado ⁣

⁣

Revelan primera foto de Nicolás Maduro detenido a bordo de un buque rumbo a Nueva York donde enfrentará cargos por narcoterrorismo⁣

⁣#AztecaNoticias #Noticias #NicolásMaduro #Dictador #Venezuela pic.twitter.com/sK3OHnuKrP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

El senador del bloque opositor también instó al ejecutivo mexicano a "corregir la plana" y modificar su discurso para respaldar la transición hacia la legalidad en Venezuela. Según su postura, el fin del mandato de Maduro significa el término de una etapa de represión y pobreza que ha obligado a millones al exilio, por lo que México debería posicionarse a favor de los sistemas de libertades y justicia.

Respaldo gubernamental y defensa de la soberanía

En un polo opuesto, Alejandro Murat, quien encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores, se mantuvo firme en el respaldo a la administración federal y su condena a la intervención armada. Al replicar los argumentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el senador morenista enfatizó que las operaciones militares ejecutadas por Estados Unidos atentan contra la soberanía regional y ponen en peligro la paz en América Latina y el Caribe.

El comunicado oficial del gobierno, secundado por Murat, exige el cese de las agresiones y el cumplimiento estricto de los propósitos de las Naciones Unidas. Mientras la cancillería insiste en que la región debe preservarse como una zona de paz, la disputa en el Congreso mexicano refleja la división interna sobre el caso venezolano, poniendo a prueba la interpretación de los principios de política exterior frente a la captura del mandatario sudamericano.