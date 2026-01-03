¿Por qué capturaron a Nicolás Maduro? Los cargos criminales que enfrentará en Estados Unidos

En una operación sin precedentes en América Latina, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y que además será juzgado en territorio estadounidense luego de enfrentar múltiples cargos criminales, según reportes de medios internacionales y declaraciones oficiales desde Washington.

La noticia ha generado impacto global debido a que se trata del primer jefe de Estado en ejercicio que es trasladado fuera de su país para enfrentar acusaciones legales en Estados Unidos; ¿de qué acusan a Maduro?

¿Qué cargos enfrenta Maduro en Estados Unidos?

Las autoridades de Estados Unidos han imputado a Nicolás Maduro por una serie cargos por delitos graves, entre los que se destacan:

Conspiración de narcoterrorismo

Estados Unidos acusa a Maduro y a miembros de su círculo cercano de liderar una red criminal conocida como el “Cártel de los Soles”, vinculada con el tráfico internacional de cocaína hacia Estados Unidos.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Maduro también es acusado de conspirar para importar grandes cantidades de cocaína con la intención de perjudicar a las comunidades de la unión americana.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

La Fiscalía de Estados Unidos también le imputa cargos relacionados con la posesión de armas de uso restringido, además de otros dispositivos, en conexión con las conspiraciones criminales.

Conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

Cabe decir que esta acusación vincula directamente al dictador venezolano con planes criminales que, según Estados Unidos, representan una amenaza para la seguridad nacional.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que las acusaciones fueron presentadas formalmente ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción que ha liderado casos de narcotráfico de alto perfil en el pasado.

Nicolás Maduro y Celia Flores van a enfrentar cargos por conspiración narcoterrorista al traficar armas y droga|FIA

¿Por qué Estados Unidos sigue este caso de narcotráfico?

Históricamente, la justicia estadounidense ha perseguido a líderes de redes criminales transnacionales siempre que exista evidencia de tráfico de drogas, además de conspiración para dañar a su sociedad.

Cabe recordar que en 2020, Maduro ya había sido acusado en una gran investigación federal por narcoterrorismo y tráfico de cocaína, entre otros delitos. Ahora, con este proceso se marca un precedente histórico, ya que nunca antes un jefe de Estado en ejercicio había sido trasladado para enfrentar un juicio de esta naturaleza en Estados Unidos.

El caso no solo impactará la política de Venezuela, sino también las relaciones internacionales, al combate al narcotráfico y la percepción de soberanía nacional en América Latina. La administración Trump sostiene que nadie está por encima de la ley, incluso si se trata de un líder en funciones; ¿podría este juicio transformar la forma en que se persiguen los crímenes transnacionales y responsabilizar a líderes acusados de narcotráfico?