Tras detención de Nicolás Maduro, María Corina Machado convoca a la consolidación de la transición democrática

En un giro histórico para la política regional, la madrugada de este 3 de enero de 2026 marcó un hito con la confirmación de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores . El operativo, descrito como un ataque a gran escala, fue validado por el presidente estadounidense Donald Trump a través de sus plataformas oficiales.

Este suceso ocurre en un contexto de tensiones acumuladas y promesas de justicia por parte de la administración norteamericana, que finalmente ha procedido al traslado de ambos individuos fuera del territorio venezolano tras la ejecución de incursiones aéreas y explosiones reportadas en distintos puntos de la capital, Caracas.

La respuesta de María Corina Machado y el llamado al poder

Ante el desarrollo de estos acontecimientos, la dirigente María Corina Machado emitió un pronunciamiento contundente asegurando que el periodo de libertad ha comenzado para la nación.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Según la líder política, la negativa del cuestionado mandatario a aceptar una resolución diplomática y negociada derivó en la intervención de la justicia internacional. Machado enfatizó que este proceso es la respuesta legal a los atropellos sufridos por los ciudadanos locales y extranjeros, celebrando que el gobierno de los Estados Unidos cumpliera con el compromiso de aplicar la ley frente a lo que calificó como crímenes atroces.

TE PUEDE INTERESAR: EN VIVO: Nicolás Maduro y su esposa van en buque rumbo a NY donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo: Trump

La dirigente señaló que el enfoque inmediato debe centrarse en la restitución de la soberanía nacional y popular. En su mensaje, destacó que la prioridad será establecer un nuevo orden institucional que incluya la liberación de quienes permanecen detenidos por motivos políticos y el inicio de una reconstrucción nacional que permita el retorno de las familias desplazadas. Para Machado, los sacrificios realizados durante años de lucha han encontrado finalmente una justificación en los hechos que actualmente se desarrollan.

Reconocimiento de Edmundo González Urrutia

Un punto central en la estrategia de la oposición es la asunción de Edmundo González Urrutia como el jefe de Estado legítimo. Machado recordó que el mandato otorgado por la ciudadanía el pasado 28 de julio debe ser respetado de manera inmediata bajo los parámetros constitucionales. En este sentido, hizo un llamado directo a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, desde soldados hasta oficiales de alto rango, para que reconozcan a González Urrutia como su nuevo Comandante en Jefe, facilitando así una transferencia de mando efectiva y ordenada.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Las pizzas adelantaron lo de Venezuela? Esto es el “pizza index” y su relación con el Pentágono

La estrategia comunicada por Machado divide las responsabilidades entre la población interna y la diáspora. A los venezolanos que permanecen en el país les solicitó mantenerse en estado de alerta y organización, adelantando que próximamente se darán instrucciones específicas mediante los canales de comunicación oficiales para concretar la toma del poder.

Por otro lado, exhortó a los venezolanos en el exterior a intensificar la presión diplomática, movilizando a gobiernos y sociedades de todo el mundo para asegurar el respaldo a la nueva gestión y a la futura reconstrucción del país.

Antecedentes y operativo estadounidense

La intervención militar, que incluyó la presencia de aeronaves y columnas de humo visibles en Caracas según reportes de agencias como Reuters, encuentra su fundamento legal en las acusaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma ataque a Venezuela y captura del dictador Nicolás Maduro

Washington mantenía una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien señala como uno de los principales responsables del narcotráfico a nivel global, además de imputarle graves violaciones a los derechos humanos. Con la confirmación de que Maduro y Flores han sido extraídos del país, la oposición venezolana se declara lista para ejecutar la transición democrática definitiva.

