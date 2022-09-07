Detiene a Myles Sanderson, sospechoso de apuñalamiento en Canadá

Myles Sanderson, el sospechoso del apuñalamiento masivo en Canadá que dejó 10 muertos, fue detenido después de casi cuatro días de búsqueda por parte de las autoridades locales.

La policía de Canadá informó que el sospechoso del apuñalamiento masivo fue detenido en la ciudad de Rosthern, Saskatech, este miércoles, alrededor de las 14:30 horas (tiempo local).

"Myles Sanderson estuvo involucrado en una investigación activa relacionada con múltiples homicidios que ocurrieron el 4 de septiembre de 2022 en James Smith Cree Nation y Weldon".

De los heridos, 10 permanecen hospitalizados, de los cuales, cinco se encuentran en estado de gravedad.

¿Cómo fue el apuñalamiento masivo en canadá?

Myles Sanderson y su hermano, Damien Sanderson, son sospechosos de matar a 10 personas y herir a otras 18 durante un apuñalamiento masivo en la reserva James Smith Cree y el pueblo cercano de Weldon el domingo, sacudiendo a una comunidad indígena de 3 mil 400 personas en uno de los ataques más sangrientos en La historia moderna de Canadá.

Damien Sanderson es uno de los sospechosos de los apuñalamientos masivos en Canadá . El hombre de 31 años de edad fue encontrado muerto en un área cubierta de hierba de la reserva, al día siguiente del ataque.

La policía dijo que estaba investigando si Myles Sanderson podría haber matado a su hermano.

Este miércoles también la oficina forense dio a conocer quiénes son las víctimas de los apuñalamientos masivos registrada el domingo en una comunidad indígena y sus alrededores en Canadá; acto que sacudió a un país que no está acostumbrado a estos ataques.

Entre las personas muertas hay hombres y mujeres de entre 23 y 78 años de edad. Las autoridades también informaron que entre los 18 heridos hay un adolescente, el resto son adultos.

