Cae pareja de adolescentes vinculada a doble homicidio en el Centro Histórico

En un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la captura de dos adolescentes que podrían estar directamente implicados en un doble homicidio reciente.

Los sospechosos fueron interceptados mientras las autoridades realizaban recorridos de seguridad, detectando una conducta inusual que derivó en una inspección detallada y el posterior hallazgo de sustancias ilícitas entre sus pertenencias.

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Captura de dos adolescentes en Cuauhtémoc por posible conexión con ataque armado reciente

El arresto tuvo lugar específicamente en el cruce de la calle Doctor Martínez del Río y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Mientras los efectivos patrullaban la colonia Doctores, notaron la presencia de dos jóvenes que consumían un cigarrillo con características propias de la marihuana.

Al notar la proximidad de las unidades oficiales, ambos sujetos intentaron abandonar el sitio de manera apresurada, lo que motivó a los oficiales a marcarles el alto para aplicar los protocolos de actuación correspondientes.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, efectivos de la #SSC detuvieron a dos hombres en posesión de 50 dosis de aparente droga y que, al parecer, están relacionados con una agresión con disparos de arma de fuego en el que un hombre y un menor de edad… pic.twitter.com/Shf8AJhByd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 28, 2026

Durante la revisión preventiva, los uniformados localizaron 50 paquetes de plástico transparente que contenían un vegetal verde y seco, con las propiedades físicas de la marihuana.

Detenidos hallados con 50 dosis de marihuana durante operativo de seguridad

Ante el hallazgo de las 50 dosis, los jóvenes, quienes manifestaron tener 16 años de edad, fueron asegurados de inmediato. Tras la lectura de sus derechos, fueron trasladados ante el Ministerio Público para que se defina su estatus legal en las próximas horas.

Nexos con la agresión armada en el Centro HistóricoMás allá de la posesión de droga, el análisis de inteligencia y el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia de la ciudad permitieron establecer una conexión entre los detenidos y un evento violento previo.

Según las investigaciones, estos dos sujetos estarían involucrados en una agresión con proyectiles de arma de fuego ocurrida en la intersección de Vidal Alcocer y José Joaquín Herrera, dentro de la colonia Centro, lugar donde un adulto y un menor de edad perdieron la vida.

Investigaciones revelan roles específicos de los jóvenes en el doble homicidio en el Centro Histórico

Las indagatorias preliminares detallan que los ahora detenidos desempeñaron roles específicos durante el ataque. Uno de los adolescentes de 16 años habría realizado labores de vigilancia sobre una de las víctimas, informando en tiempo real la ubicación y trayectoria al autor material de los disparos.

Por su parte, el segundo joven implicado habría colaborado en el ocultamiento de una bicicleta utilizada para el desplazamiento en la zona y, tras consumarse el doble homicidio, regresó a la escena del crimen para tomar fotografías del lugar.

Esta detención representa un avance en el esclarecimiento del evento ocurrido en la colonia Centro, mientras la representación social continúa con el proceso para determinar el grado de participación de los dos menores en la ejecución del ataque que cobró la vida de dos personas en la demarcación Cuauhtémoc.

