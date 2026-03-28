Caen “Los Faraones": Vinculan a proceso a 2 por robo a cajeros en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México lograron un avance significativo en materia de seguridad tras la captura y posterior inicio de proceso legal contra dos individuos identificados como presuntos colaboradores de una organización criminal"Los Faraones".

La Fiscalía General de Justicia de la capital cumplimentó las órdenes de aprehensión correspondientes, logrando que un juez determinara la vinculación a proceso de ambos sujetos por su probable participación en el ilícito de asociación delictuosa con agravantes.

Golpe a la estructura criminal de "Los Faraones"

Los imputados, identificados bajo los nombres de Misael "N" y David "N", son señalados por su posible responsabilidad en diversas actividades delictivas relacionadas con el saqueo de dispositivos de disposición de efectivo.

La @FiscaliaCDMX aprehendió y obtuvo vinculación a proceso contra dos problables integrantes de "Los Faraones", por el delito de asociación delictuosa agravada.



Misael "N" y David "N" están presuntamente relacionads con robos a cajeros automáticos en Iztapalapa y Gustavo A.… pic.twitter.com/LP6dzOsYwb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2026

Las investigaciones previas sugieren que estos hombres formaban parte de una red operativa dedicada específicamente al robo de cajeros automáticos, centrando sus movimientos principalmente en las demarcaciones territoriales de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El operativo que derivó en la localización y custodia de los sospechosos se llevó a cabo fuera de los límites de la capital, específicamente en el territorio del Estado de México. Tras su ubicación en dicha entidad, los agentes investigadores procedieron con el arresto para trasladarlos ante la autoridad judicial que los requería. Este golpe a la estructura de "Los Faraones" busca desarticular las células que han afectado el patrimonio de usuarios y entidades bancarias en la zona oriente y norte de la metrópoli.

"Los Faraones" y su relación con el robo a cajeros automáticos

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el impartidor de justicia ratificó que existen elementos suficientes para mantener a los detenidos bajo investigación formal. Durante el periodo fijado para la investigación complementaria, las instituciones correspondientes profundizarán en los nexos de esta agrupación delictiva para determinar si existen más involucrados en los atracos perpetrados en las alcaldías mencionadas.

La detención de estos dos probables integrantes representa un paso relevante en el combate a los delitos de alto impacto que ocurren en la periferia y zonas limítrofes entre la capital y la entidad mexiquense.

