Detienen a Miguel Ángel “N”, capitán retirado; lo buscaban por presunto huachicol

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, capitán retirado, identificado con los alias “Sol” o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia.

Así fue la detención del capitán retirado

De acuerdo con la información difundida por la SEMAR, las acciones fueron realizadas en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lograron ubicar y detener a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike”, en Zapopan, Jalisco.

La dependencia federal señaló que la investigación incluyó trabajos de inteligencia y análisis de información técnica, aunque en el comunicado no se detallaron las operaciones específicas que permitieron localizar al señalado.

Tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre la estructura criminal con la que presuntamente estaría relacionado ni sobre los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión.

¿De qué acusan a “Sol” o “Mike”?

La Secretaría de Marina indicó que Miguel Ángel “N” contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Por ahora, la información oficial difundida se limita a señalar la existencia de la orden de aprehensión y la probable participación del capitán retirado en los hechos investigados.

