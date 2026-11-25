Cinco mexicanos fueron detenidos en Nigeria junto con un empresario local luego de que autoridades antidrogas hallaron un laboratorio de metanfetamina valuado en 227 millones de dólares en el estado de Enugu.

El operativo ocurrió tras siete meses de seguimiento.

¿Cómo se dio el caso y qué aseguraron?

¿Quiénes fueron detenidos en el operativo de Enugu?

La agencia antidrogas de Nigeria, NDLEA, arrestó a cinco mexicanos, identificados como Oscar Ramos-Cardenas, Juan Antonio Sarabia-Cabrera, Luis Enrique Garcia-Amador, Jose Alejandro Renteria-Reyes y Salomon Cabanillas-Torres, y al empresario nigeriano Chuks Enoch Ezeike, de 63 años, señalado de armar el lugar y meterlos al país con pasaportes falsos de Argentina, Colombia y Chile.

Five Mexicans arrested in Nigeria over $227m meth lab https://t.co/FLIXYk2i2X — BBC News (World) (@BBCWorld) November 25, 2026

¿Qué aseguraron dentro del laboratorio?

El sitio, ubicado detrás de una petrolera en Enugu y con espacio para que vivieran y trabajaran sin llamar la atención, tenía más de 1.5 toneladas de metanfetamina lista y en proceso, calculada en 227 millones de dólares, además de casi siete toneladas de químicos y equipo industrial.

¿Cómo siguieron el rastro de los sospechosos?

El jefe de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, explicó que el caso tomó siete meses; tras rechazar en agosto a los cinco mexicanos en el aeropuerto de Abuya, los dejaron entrar menos de un mes después, tras pasar por Colombia, Francia y Benín, para ubicar a toda la red antes de los cateos simultáneos del 11 de noviembre con más de 200 agentes.

Detrás de los narcolaboratorios en Nigeria

Este es el cuarto laboratorio a gran escala con presuntos vínculos con cárteles mexicanos hallado en Nigeria en los últimos meses, tras los de Ogun, Oyo y Ebonyi, y suma ya diez presuntos especialistas mexicanos detenidos en el país.

La advertencia de las autoridades nigerianas

Al informar sobre el caso en Abuya, Marwa lanzó un mensaje directo a los cárteles extranjeros al señalar que Nigeria no es laboratorio, bodega ni ruta de paso.