Detienen a operadora del Cártel de Sinaloa en Canadá: la descubren por usar pasaporte falso

Lo que parecía una vida de lujos y tranquilidad en una zona acomodada de Canadá se derrumbó en un instante. Diana Lorena Toro Díaz, de 44 años y operadora del Cártel de Sinaloa, fue capturada tras años de vivir bajo una identidad falsa en Montreal, donde sus hijos asistían a colegios privados de alto perfil. La detención, lograda gracias a una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de EU, pone fin a más de una década de evasión de la justicia internacional.

Golpe al Cártel de Sinaloa en Canadá 🚨



Diana Toro Díaz fue detenida tras ingresar con pasaporte falso; es señalada como operadora financiera y esposa del narcopiloto Alejandro Flores Cacho.



Está bajo custodia migratoria y podría ser extraditada a EU.



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La descubrieron por usar pasaporte falso

La captura ocurrió la semana pasada en el Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau. Toro Díaz intentó ingresar al país usando un pasaporte falso, pero fue detectada por las autoridades migratorias. Actualmente, se encuentra recluida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, a la espera de un proceso de extradición que la llevaría directamente a los tribunales de Estados Unidos.

Transportó cocaína y fue catalogada Kingpin

El historial de Toro Díaz es extenso y está marcado por la impunidad que ahora parece terminar:

Antecedente en México (2006): Fue encarcelada cocaína

Fue Lista Negra de la OFAC (2010): Fue designada como narcotraficante internacional bajo la "Ley Kingpin" , lo que permitió el congelamiento de sus activos a nivel global.

Fue designada como narcotraficante internacional bajo la , lo que permitió el congelamiento de sus activos a nivel global. Empresas Fachada: Junto a su esposo, administraba una red que incluía desde escuelas de aviación en Cuernavaca y hangares en Toluca, hasta clubes deportivos y empresas de carga aérea en la CDMX.

¿Quién es su esposo?

Diana Toro no operaba sola. Es la esposa y operadora financiera de Alejandro Flores Cacho, el hombre que el Departamento del Tesoro de EU describe como el coordinador principal de una red multinacional de narcopilotos.

Flores Cacho era el encargado de mover cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México y EU en los tiempos de "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Mientras su familia residía en una zona exclusiva frecuentada por latinoamericanos en Montreal, Flores Cacho se mantenía —y se mantiene hasta ahora— como prófugo de la justicia, con cargos formales en Houston desde 2008.

Será extraditada

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá mantiene abierta la investigación para desmantelar cómo la familia logró ocultarse durante años bajo identidades falsas. Mientras tanto, la Junta de Inmigración y Refugiados decidirá en los próximos días la fecha de su entrega a las autoridades estadounidenses.