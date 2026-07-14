Cumbre contra el fentanilo pone a México bajo presión de la DEA

En la primera Cumbre contra el fentanilo, celebrada en Orlando, Florida, autoridades de Estados Unidos colocaron el combate a los cárteles como una prioridad y reiteraron que el tráfico de esta droga representa una de las principales amenazas para la seguridad del país. Durante el encuentro también se informó que las muertes por sobredosis de fentanilo disminuyeron 22% en el último año.

El director de la DEA, Terry Cole, aseguró que la agencia perseguirá a cárteles, operadores financieros, distribuidores y proveedores de sustancias químicas, además de insistir en que existe una “peligrosa conexión” entre organizaciones criminales y el Gobierno de México. En el mismo evento, la zar antidrogas Sara Carter afirmó que la estrategia estadounidense también contempla actuar contra quienes permitan el flujo del fentanilo.

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico. Mientras Washington endurece su discurso y mantiene el foco en los cárteles mexicanos, las autoridades estadounidenses insistieron en que la lucha contra el fentanilo seguirá siendo una prioridad en su agenda de seguridad.