Detienen a dos conductores tras riña e intento de atropellamiento masivo en la Miguel Hidalgo, CDMX; uno de ellos es menor de edad

Fue por la falta de paciencia que dos conductores quedaron arrestados tras haber una riña que dejó a dos mujeres lesionadas en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CDMX.

¿Cómo ocurrieron los hechos y qué pasó con las personas que resultaron lesionadas?

Dos conductores, de 17 y 33 años, fueron detenidos tras una riña por un incidente vial en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.



El altercado dejó dos mujeres lesionadas; ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades.… pic.twitter.com/j4mZxNvBv2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 19, 2026

Así fue la riña en la Miguel Hidalgo

En redes sociales comenzó circuló el video grabado por testigos que mostraron cómo sucedieron los hechos acontecidos en la colonia Escancón Primera Sección.

También se puede ver cómo el conductor de una camioneta blanca avanza directamente a embrestir a personas que se había bajado de un coche rojo.

No conforme con el primer golpe, el conductor pone reversa y vuelve a acelerar con la intención de atropellar a quienes intentaban grabarlo.

¿Qué provocó la riña y dónde fue?

El percance vial fue en las avenidas Revolución y Puente de la Morena.

Según los reportes, los dos coches particulares tuvieron un accidente de tránsito menor metros atrás; sin embargo, en lugar de llamar a sus aseguradoras para solucionar el problema, los que manejaban comenzaron a cerrarse el paso hasta que se detuvieron en el cruce, desatando caos en la zona.

Dos mujeres resultaron lesionadas

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron para atender a los involucrados. Tras una revisión rápida en el lugar, se confirmó que dos mujeres resultaron heridas por el golpe del vehículo: una ciudadana de 32 años presentó una contusión de seis centímetros en la rótula de la pierna izquierda, mientras que una menor de 15 años fue diagnosticada como policontundida.

Ninguna de las dos requirió ser trasladada a un hospital.

Menor de edad arrestado da su versión de los hechos

Al ser cuestionado por los policías capitalinos, el conductor de la camioneta blanca, un joven de apenas 17 años de edad, intentó defenderse.

El menor aseguró a los oficiales que los pasajeros del automóvil le cerraron el paso y golpearon su auto para obligarlo a bajarse, motivo por el cual sintió pánico, pisó el acelerador para escapar y terminó atropellando a las mujeres en su huida.

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Este chofer que manejaba una camioneta blanca atropelló a al menos dos mujeres y tres hombres resultaron lesionados tras riña posterior.



Los hechos ocurrieron, cuando el chofer se molestó por un “error” en la forma en la que manejaba el conductor del… pic.twitter.com/wewsnPMmeJ — Irving (@IrvingPineda) July 19, 2026

Detienen a ambos choferes

Los policías detuvieron tanto al joven de 17 años que manejaba la camioneta como al conductor del carro rojo, un hombre de 33 años de edad.

Los dos implicados fueron arrestados y trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, donde se inició la investigación para deslindar las responsabilidades.