¿Falta de preparación? Policías de CDMX terminan sometidos durante pelea con vecinos

Lo que comenzó como un reporte por un motociclista derrapado en calles de la colonia Degollado, en la alcaldía Iztapalapa, terminó convertido en una pelea campal entre policías capitalinos y vecinos de la zona.

El hecho, grabado en video y difundido en redes sociales, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la preparación y capacidad de reacción de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de Villa General Mitre y Morelos, luego de que oficiales acudieran a atender un accidente reportado mediante una llamada de emergencia. Sin embargo, la situación rápidamente se salió de control.

Según la versión oficial, al llegar al sitio los uniformados solicitaron apoyo médico para atender al motociclista lesionado, pero familiares y personas cercanas al herido comenzaron a confrontarlos y posteriormente a golpearlos.

Video muestra a policías de CDMX superados por vecinos en plena calle

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran escenas de desorden total. Uno de los policías cae al piso luego de recibir varios golpes, mientras que su compañero intenta intervenir, pero también termina siendo empujado y arrastrado al pleito.

La grabación deja ver cómo ambos oficiales terminan forcejeando en el suelo con varios sujetos, mientras vecinos observan el enfrentamiento sin que exista un control inmediato de la situación.

“Hey, ya cálmate… muchacho ya”, se escucha decir a una mujer que intenta frenar la pelea, aunque nadie hace caso.

#TarjetaInformativa | Personal de la #SSC detuvo a dos sujetos que, al parecer, agredieron físicamente a dos policías, en la alcaldía @Alc_Iztapalapa.



Los hechos se suscitaron mientras los uniformados realizaban rondines de seguridad en la colonia #Degollado, cuando a través de… pic.twitter.com/eVAIO66pNx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 18, 2026

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando un hombre con sudadera verde aprovecha la confusión para lanzar patadas tanto contra policías como contra otros vecinos involucrados.

El enfrentamiento se prolonga varios segundos hasta que otras personas logran separar a los participantes y detener la golpiza.

Cuestionan protocolos y reacción de policías capitalinos

Más allá de las agresiones contra los uniformados, el caso abrió nuevamente el debate sobre la capacidad de actuación de algunos policías de la CDMX ante escenarios de alta tensión.

En el video no se observa una estrategia clara para contener la situación, pedir refuerzos a tiempo o controlar a los agresores antes de que el conflicto escalara a niveles violentos.

Incluso usuarios en redes sociales cuestionaron cómo dos elementos terminaron completamente rebasados por civiles en medio de una emergencia.

Tras el altercado, llegaron más policías para controlar la situación y detener a dos hombres de 21 y 23 años, quienes presuntamente tenían en su poder un teléfono celular y unos lentes pertenecientes a uno de los oficiales agredidos.

Uno de los policías terminó hospitalizado tras pelea con civiles

Paramédicos atendieron a ambos elementos tras la pelea. Uno de ellos presentó contusión frontal cigomática derecha, además de lesiones en rótula y brazo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

El segundo oficial sufrió golpes en la región occipital y brazo izquierdo, aunque no requirió hospitalización.

Mientras tanto, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya tomó conocimiento del caso para determinar si los policías actuaron conforme a los protocolos establecidos o si hubo errores en el manejo de la situación.