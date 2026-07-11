Caos vial: Trailer vuelca en la autopista México-Toluca

En la sprimeras horas de este sábado, se registró un percance vial de consideración sobre la autopista México-Toluca, lo cual generó importantes afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con diversos reportes compartidos por usuarios a través de las redes sociales, un tractocamión sufrió una volcadura mientras transitaba en dirección a la Ciudad de México, quedando obstruido el carril de baja velocidad a la altura del tramo conocido como "El Yaqui".

Caos vial en la México-Toluca

Unidades de emergencia acudieron al lugar tras el aviso del accidente; se desplazaron de inmediato al punto señalado con el objetivo de brindar asistencia, asegurar el área y agilizar el flujo automotriz, el cual se vio comprometido debido a la posición en la que terminó el vehículo de carga.

Asimismo, se coordinaron las labores necesarias con equipo especializado para el remolque y retiro de la pesada unidad, maniobras fundamentales para restablecer la movilidad en esta importante vía de comunicación.

Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades presentes en el lugar no han reportado personas con lesiones de gravedad hasta el momento.

Se recomendó a quienes transitan por la carretera México-Toluca mantener la precaución y seguir las indicaciones del personal de emergencia, ya que las labores de limpieza y retiro del tráiler pueden continuar durante las próximas horas, lo que podría generar tráfico lento.

