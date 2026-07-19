Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel; lo envían al penal del Altiplano por contrabando de combustible

Luego de horas de audiencia, las autoridades determinaron dictar prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por "huachicol fiscal". Además, hubo otras siete personas implicadas que también enfrentaron las mismas consecuencias que el exmandatario.

¿Qué pasó durante la audiencia y qué detalles revelaron del caso?

#ÚLTIMAHORA | La FGR obtuvo prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y siete personas más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo.



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Dictan prisión preventiva a Ruffo, exgobernador de Baja California

Un juez de control dictó prisión preventiva justificada en contra de Ernesto Ruffo Appel tras considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para dejarlo bajo custodia.

Al ser acusado de delitos graves como delincuencia organizada y contrabando de combustible, se determinó que el exmandatario deberá llevar en la cárcel la primera etapa de su proceso para evitar que escape.

¿A qué penal mandaron a Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel es conocido por convertirse en el primer gobernador de oposición en el país al ganar el estado de Baja California en 1989.

Tras ser detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el juez ordenó que sea ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Otros detenidos en el operativo de la FGR

La investigación de la fiscalía no va solo contra el exgobernador; un grupo de siete personas más fue presentado ante el juez en la misma audiencia inicial:

Al Altiplano: Junto con Ruffo , los imputados Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis "N" también fueron enviados a este penal de máxima seguridad.

Junto con , los imputados Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis "N" también fueron enviados a este penal de máxima seguridad. Prisión domiciliaria: Por complicaciones graves en su estado de salud, José María "N" y Guillermo "N" recibieron el beneficio de mantener el arresto en sus casas.

Por complicaciones graves en su estado de salud, José María "N" y Guillermo "N" recibieron el beneficio de mantener el arresto en sus casas. Penal femenil: Adriana "N" fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur para cumplir con su medida cautelar.

Adriana "N" fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur para cumplir con su medida cautelar. 🚨Voy con información de última hora. La hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, Verónica Ruffo, aparece para exigir un proceso judicial justo y transparente para su padre, quien permanece privado de la libertad.



Verónica Ruffo recorrido que su papá ya… pic.twitter.com/IXQ7BOVzR2 — Irving (@IrvingPineda) July 19, 2026

Lo que se sabe del caso y la red de contrabando

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, estas personas formaban parte de una red que trasladaba hidrocarburos desde Estados Unidos a México.

El Ministerio Público Federal comentó que la organización usaba redes ferroviarias del país para mover el combustible y burlaba los controles aduaneros con declaraciones falsas, reportando menos producto o registrándolo con nombres de otras mercancías para evadir millones de pesos en impuestos.