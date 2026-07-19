Conductor embiste a una persona e intenta atropellar a otras en Avenida Revolución, en CDMX

Las calles de la CDMX nuevamente son el escenario de un conflicto vial que estuvo a punto de terminar en un accidente vial, pues en la Avenida Revolución, en la Alcaldía Miguel Hidalgo se desató el caos al volante con dos vehículos involucrados.

Y es que en un video que circula en redes sociales se observa un intentó de atropellamiento tras un supuesto conflicto vial, en las calles de la colonia Escandón.

Conductor intenta atropellar a pasajeros de otro automóvil

Un presunto incidente de violencia vial registrado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo quedó grabado en video y comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran una confrontación entre los ocupantes de dos vehículos que, aparentemente, se originó tras un percance de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en la colonia Escandón, sobre la avenida Revolución y Puente de la Morena, donde un conflicto entre los conductores escaló hasta poner en riesgo la integridad de varias personas.

En el video se observa a una camioneta embestir a una persona. Instantes después, el conductor da marcha atrás y vuelve a avanzar con la aparente intención de atropellar a otros individuos que viajaban en otro vehículo.

Estado de salud de los involucrados en el conflicto vial

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la agresión habría derivado de un incidente vial ocurrido momentos antes entre ambos vehículos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre posibles acciones de las autoridades capitalinas.

Tampoco se sabe qué pasó con el conductor involucrado en el percance, pues en el momento en que varias personas lo intentan bajar de su carro, el usuario que estaba haciendo la grabación de los hechos cortó abruptamente el video.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la CDMX esclarezcan los hechos y le den a conocer a la población los motivos del conflicto, pero principalmente el desenlace de las agresiones.

