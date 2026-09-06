Detienen a “Baldo”, presunto líder regional del CJNG señalado por extorsiones y homicidios en Colima

Elementos de seguridad detuvieron a Oswaldo Rafael "N", alias “Baldo”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

A "Baldo” se le acusa de extorsionar a integrantes del sector ganadero, además de estar relacionado con la agresión contra un elemento de la Fiscalía de Colima en 2025.

De igual forma se le relaciona con el homicidio a una exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, ocurrido el 14 de octubre de 2025, y de un presidente de la Asociación Ganadera, registrado el 3 de marzo de 2026.

Detienen a “Baldo”, presunto operador regional del CJNG vinculado a extorsiones contra ganaderos en Cuauhtémoc



COMUNICADO |



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación… pic.twitter.com/wBhQGvr8yV — Gobierno Colima (@gobiernocolima) September 6, 2026

¿Quién es Oswaldo “N”, alias “Baldo”, presunto líder regional del CJNG?

A través de un comunicado, el gobierno de Colima informó que Oswaldo “N” fue detenido durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina. la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad del Estado.

“Baldo” es señalado como integrante del CJNG que operaba principalmente en el municipio de Cuauhtémoc y estaría relacionado con actividades de extorsión contra integrantes del sector ganadero.

En la investigación se le señala de ser el autor intelectual del asesinato de Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa de Cuauhtémoc. Así como el de Samuel González Rodríguez, presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc.

🚨Voy con más información de última hora. Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, “Baldo”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Cuauhtémoc, Colima , ya rinde su declaración ante autoridades ministeriales.



Esto tras ser detenido por marinos, elementos de la… pic.twitter.com/HDkALY8MMa — Irving (@IrvingPineda) September 6, 2026

¿Cómo detuvieron a Oswaldo “N”, presunto líder del CJNG en Colima?

De acuerdo con reportes, autoridades informaron que durante el operativo en conjunto se pudo establecer la ubicación del presunto criminal, quien al momento de ser detenido no opuso resistencia.

Tras la captura, el Gobierno de Colima pidió a ganaderos que hayan sido víctimas de extorsiones o amenazas a presentar su denuncia correspondiente.

Esto ayudaría a fortalecer las investigaciones contra el presunto jefe de plaza del CJNG, así como identificar posibles participantes adicionales y determinar la eventual relación del detenido con otros hechos delictivos.

