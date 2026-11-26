Hugo “N”, ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) en Guerrero, fue detenido.

El arresto del exservidor público fue porque conducía un vehículo con supuesto reporte de robo, de acuerdo con los primeros reportes de este jueves 26 de noviembre de 2026.

¿Quién es el extitular de la CAPAMA detenido?

Hugo “N” fue designado el 25 de mayo del 2023 como encargado de despacho de la dirección general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), por la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en sustitución de Héctor Alejandro Juárez Amador.

De acuerdo con información de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Hugo “N” tiene una experiencia en la administración pública, gestión ciudadana y ha logrado adquirir conocimientos en las demás áreas de la CAPAMA como lo son la Operativa y Técnica.

Asesor de presidenta municipal de Acapulco fue detenido

En junio de este año se dio a conocer que fue detenido Jesús “N”, asesor general de Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco.

Ella es señalada por un supuesto desvío por 898 millones de pesos de recursos federales, pero ha estado protegida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual le reiteró protección.

Jesús “N” fue detenido por ser presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos.

Tras varias denuncias anónimas, se ejecutaron nueve cateos y se detuvieron a 11 personas en Acapulco, Guerrero, entre ellas Jesús “N”.

Como parte de los operativos se aseguraron armas de fuego, narcóticos, documentación y equipos tecnológicos que ahora forman parte de las investigaciones contra esta estructura delictiva.

Los otros detenidos fueron identificados como Marco Antonio “N”, Javier “N”, Benito “N”, Antonia “N”, Nancy “N”, Arturo “N”, Liliana “N”, Lorelei “N”, Abad “N” y Julio “N”.

Les aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.