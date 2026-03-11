Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, parece estar blindada de toda investigación, pese a un supuesto desvío millonario, dinero producto de recursos federales.

Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la protección a la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, pues no es la primera vez que el máximo tribunal del país la protege.

La Auditoría Superior del Estado de #Guerrero denunció a la alcaldesa de #Acapulco, Abelina López Rodríguez, por presunto ejercicio ilícito del servicio público al no aclarar el uso de 898M de pesos del Presupuesto Federal 2023 🚨



Por lo pronto, ella ya solicitó amparo y dice no… pic.twitter.com/NH3JdMk4tY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2025

Suprema Corte frena investigar supuesto desvío millonario

Abelina López cuenta con una suspensión para que el órgano de fiscalización estatal se abstenga de investigar un presunto desvío por 898 millones de pesos de recursos federales.

Ahora, lo que el municipio alegaba es que la auditoría local les hizo una notificación un día después de haber obtenido la suspensión e incurrió en desacato.

La Corte validó el argumento y reiteró que la auditoría local debe abstenerse de investigar.

Corte blindó antes a Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero

No es la primera vez que la Suprema Corte falla a favor de Abelina López Rodríguez, pues en enero de 2026, la protegió para impedir que sea investigada o separada del cargo.

Pese a las acusaciones por el presunto desvío de dinero del ejercicio fiscal 2023 en Guerrero, se declaró infundados los recursos de reclamación presentados por la Auditoría Superior estatal y por el Congreso local.

El Pleno de la SCJN desestimó cuatro recursos de reclamación promovidos por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE), los cuales buscaban reanudar las investigaciones contra la alcaldesa.

Un reloj de lujo como regalo del pueblo para Abelina

La alcaldesa de Acapulco es acusada de un presunto manejo irregular de 898 millones de pesos provenientes del Ramo 33 y otros fondos federales, destinados originalmente a obras públicas y programas sociales.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, en junio de 2025, presentó una denuncia formal contra la alcaldesa por presunto ejercicio ilícito del servicio público, pues no existe claridad sobre el destino de esos recursos.

La funcionaria además fue captada utilizando un costoso collar de una marca francesa de joyas que, según reportes, está valuado en más de 200 mil pesos, pero ella dijo que fue un regalo del pueblo.

“¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron y les voy a decir: ‘No, no te lo acepto’”, argumentó la alcaldesa. “Yo agradezco su amor y su cariño de pueblo”, añadió.

