La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, volvió a encender la polémica tras lanzar una contundente advertencia a quien la suceda en el cargo municipal. Durante un acto público, la edil exigió dejar de gastar el presupuesto público en ocurrencias y enfocarse de lleno en resolver la crisis de servicios básicos que arrastra el puerto. En un tono directo y sin matices, la presidenta municipal pidió frenar la inversión en proyectos superficiales y concentrar los recursos en la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario, dos de las mayores exigencias de la población.

“Que quien venga después de nosotros debe conocer la ciudad y deben de dejar de invertir en jaladas”, expresó la funcionaria al señalar que las administraciones locales suelen desperdiciar fondos en esquemas sin impacto social real. López Rodríguez insistió en que el municipio no necesita “programitas pendejos”, sino continuidad en las obras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y colectores sanitarios para evitar el colapso de la red hidráulica en las colonias populares.

🗣️ ¡No gasten en «programas pendejos»! Abelina López lanza advertencia a su sucesor en Acapulco



🔴 La alcaldesa de Acapulco, @AbelinaLopezR, pidió a quien la suceda en el cargo no desperdiciar recursos públicos en «pendejadas» ni en «programas pendejos».



🚰 En su lugar, exigió… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 9, 2026

El escándalo por el desvío de 900 millones de pesos y su defensa por videos hechos con IA

Las polémicas declaraciones de la alcaldesa se dan en un contexto crítico para su administración, la cual enfrenta señalamientos y auditorías por el presunto desvío de 900 millones de pesos en la gestión de servicios municipales. El gasto opaco y las fallas constantes en el suministro de agua han avivado las críticas de vecinos afectados por la escasez.

Dice Abelina López Rodríguez que los videos de Guadalupe Taddei robando en el INE pudieron ser hechos con IA, “como los que le hacían” a ella.



¿De dónde sacan a esta gente? pic.twitter.com/SVPjEAq5C5 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 4, 2026

A la par de estos cuestionamientos, López Rodríguez desató comentarios recientemente al salir en defensa de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, asegurando que los videos que exhiben supuestos robos en el órgano electoral pudieron ser fabricados con inteligencia artificial, afirmando que a ella también le producían grabaciones falsas para golpear su imagen pública.