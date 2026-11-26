Agentes federales detuvieron en el municipio de Tamazula, Durango, a un hombre identificado como Fernando “N”, alias el “Chapo Félix”.

Junto con él fue detenido otros tres hombres. Se trata de Marco Antonio “N”, alias “Melo”, Javier “N” y un menor de edad.

Tras la jornada de violencia del fin de semana por la detención de “El Chapo Isidro”, estudiantes de Guasave, #Sinaloa, regresan hoy a clases presenciales.



El lunes, más de 500 escuelas trabajaron a distancia ante el temor de nuevos ataques.@alemolinatv con la información en… pic.twitter.com/QMiytqBDTH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

¿Quién es “Chapo Félix”? Esto se sabe de él

Fernando “N”, alias el “Chapo Félix”, es presunto operador de una célula de las Fuerzas Especiales Zambada, de acuerdo con reportes de seguridad.

“Chapo Félix” también es ubicado como supuesto jefe de seguridad de Manuel de Jesús “N”, alias “El Meño” y/o “4X1”, vinculado al Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos” y colaborador de confianza del narcotraficante Ismael Zambada Sicairos, “Mayito flaco”.

Video de operativo para detener a “Chapo Félix”

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en un operativo para detener a “Chapo Fénix”

Durante el desarrollo del operativo se contó con una aeronave de la Marina, lo que permitió brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres.

El Gabinete de Seguridad de México publicó un video del operativo en la zona, el cual fue grabado desde el aire en una aeronave.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de… pic.twitter.com/fY1TNOUYde — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

Aseguran armas largas tras captura de “Chapo Isidro”

Trabajos de inteligencia permitieron la captura de estas personas durante una operación de prevención y disuasión del delito en inmediaciones del poblado Cupia.

Los efectivos de seguridad, al realizar recorridos terrestres, detectaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico, quienes, al percatarse de la presencia de las autoridades, escaparon hacia una zona de maleza; sin embargo, fueron alcanzadas y detenidas metros más adelante.

Debido a las condiciones del terreno, se determinó realizar el traslado aéreo de las personas detenidas y de lo asegurado.

Los elementos de seguridad federales les aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diferentes calibres y seis chalecos balísticos.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.