¿Quiénes son los jefes de plaza y lugartenientes de “Mayito Flaco”? Nombres, fotos y apodos

La facción del Cártel de Sinaloa de "La Mayiza" o "Los Mayos" liderada presuntamente por Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", ha tenido presencia en México gracias a aliados del narcotraficante.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló los nombres de los jefes de plaza y lugartenientes que han ayudado al hijo de Ismael "El Mayo" Zambada a controlar el terreno y rutas de droga.

¿Quiénes son los jefes de plaza y operadore de "Mayito Flaco"?

"Mayito Flaco" ha buscado tener el control de rutas para traficar droga hacia Estados Unidos a través de la región fronteriza de Baja California, en zonas cercanas a Tijuana y Mexicali.

"Los Mayos" o "La Mayiza" está integrada por jefes de plaza para controlar las actividades del cártel en diversos puntos, entre ellos:



Alfonso Arzate García, "Aquiles" y René Arzate García, "La Rana"

Estos hermanos presuntamente controlan la plaza de Tijuana y el 9 de agosto de 2023 fueron sancionados por la OFAC. Un gran jurado federal los acusó de narcotráfico y lavado de dinero en julio de 2014.

Según Estados Unidos, ambos presuntamene han controlado la plaza de Tijuana durante la última década y media bajo violencia, alianzas, corrupción política y policial.

En febrero de 2026, se anunció la apertura de una acusación contra "La Rana" por cargos de narcoterrorismo y se ofreció una

recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno para detenerlos.



"Gordo Flubber", "El Cabezón" y "El Ranchero"

"Aquiles" y "La Rana" al parecer han operado la plaza con la ayuda de tres lugartenientes:



Pedro Humberto Martínez Rodríguez, "Gordo Flubber" Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, "El Cabezón" Franklin Ernesto Huezo Hernández, "El Ranchero"

Los tres son señalados de gestionar la producción y el transporte de narcóticos como fentanilo, a través de Tijuana y hacia Estados Unidos.

La plaza de Mexicali está controlada por "Los Rusos", una subfacción al servicio de "Los Mayos" comandada por Juan José Ponce Félix o Jesús Alejandro Sánchez Félix, “El Ruso”.

"Mayito Flaco" fue ubicado por última vez en CDMX

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes u operadores de "La Mayiza".

Entre ellas hay miembros del círculo más cercano de "Mayito Flaco", quienes bajo su mando, permiten que el Cártel de Sinaloa opere en la frontera entre Estados Unidos y México.

"La Mayiza" actualmente está en guerra contra "Los Chapitos", otra facción del mismo cártel integrada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reveló que "Mayito Flaco" fue ubicado en la Ciudad de México (CDMX).