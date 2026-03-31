Detienen a hombre por el feminicidio de su propia hermana en Iztapalapa

Un hombre identificado como Miguel “N” fue vinculado a proceso tras ser señalado como el probable responsable del feminicidio de su propia hermana, en un evento ocurrido el pasado 21 de marzo en la zona oriente de la Ciudad de México.

Los hechos tuvieron lugar dentro de una vivienda localizada en la colonia Reforma Política, perteneciente a la alcaldía Iztapalapa, donde presuntamente se registró una disputa que derivó en la agresión física contra la víctima.

📝 La Fiscalía CDMX aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de un hombre investigado por el feminicidio de su hermana, ocurrido el 21 de marzo en la alcaldía Iztapalapa.



El imputado fue localizado y aprehendido por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía… pic.twitter.com/uwPCJm8w0n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 31, 2026

Según las investigaciones integradas en el expediente, el imputado habría utilizado un arma blanca para atacar a la mujer, quien falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el altercado. Después de cometer el acto, el individuo abandonó el inmueble para evitar ser capturado.

No obstante, las autoridades capitalinas iniciaron las diligencias correspondientes, que incluyeron la realización de dictámenes periciales y la toma de declaraciones a personas que presenciaron los hechos o tenían conocimiento del entorno familiar.

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Miguel “N” tras las rejas: El proceso por el feminicidio de su hermana en Iztapalapa

Con las pruebas recabadas, se solicitó una orden de aprehensión ante un juez de control, la cual fue cumplimentada el 27 de marzo por elementos de la Policía de Investigación.

La detención se llevó a cabo en la colonia Buenavista, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde el sospechoso fue localizado tras el seguimiento de las pesquisas. Una vez bajo custodia, el hombre fue presentado ante la autoridad judicial para definir su situación jurídica por el delito de feminicidio agravado.

Durante la audiencia inicial, se presentaron los datos de prueba necesarios para que el juzgador determinara el auto de vinculación a proceso. Como resultado de esta comparecencia, se estableció que Miguel “N” deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

Asimismo, la autoridad judicial otorgó un periodo de tres meses para que se concluyan las investigaciones complementarias antes de dictar una sentencia definitiva.

