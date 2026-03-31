Localizan a la influencer y repostera, Carmiña Castro, tras haber sido “levantada” en Culiacán, Sinaloa

Este martes 31 de marzo, autoridades de Sinaloa confirmaron la localización de la influencer y respostera Carmiña Miroslava Castro Salazar Luego de que las redes sociales se inundaran con su fotografía y la ficha de búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la joven repostera fue localizada con vida.

Carmiña, quien es una figura conocida en Culiacán por su talento en la cocina y su presencia digital, ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades.

#AlMomento | Fue localizada con vida 🚨



La influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, reportada como desaparecida tras un “levantón” en #Culiacán, ya está bajo resguardo de autoridades.https://t.co/UEbzjLxvE5 pic.twitter.com/GZIRjpz3pX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

¿Cómo encontraron a Carmiña Castro?

Aunque los detalles sobre cómo o dónde fue encontrada se han mantenido bajo reserva por seguridad de la víctima, la FGE fue clara al informar que la joven se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento, no se ha dado a conocer si hubo personas detenidas durante su localización.

De acuerdo a la versión de la fiscalía, los familiares habrían confirmado el hallazgo de la repostera; autoridades desactivaron ficha de búsqueda.

¿Cómo secuestraron a la repostera Carmiña Castro?

El "levantón" de la influencer comenzó la tarde del pasado domingo 29 de marzo. Según los reportes oficiales, un grupo de sujetos armados la interceptó; la úlitma vez que se le vio fue en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, justo frente al Colegio Sinaloa, donde está ubicada su pastelería.

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña es conocida por su negocio de postres, RosaDely, y su contenido en Instagram y TikTok le han ganado el cariño de miles de personas. En cuanto se supo de su secuestro, las redes sociales comenzaron con la circulación de su ficha de búsqueda.

La difusióon fue clave para mantener la presión sobre las autoridades, quienes activaron los protocolos de búsqueda ante el riesgo para su integridad.

RosaDely: Pastelería de Carmiña Castro

La pastelería de Carmiña, situada sobre el Boulevard Arjona, se había convertido en un punto de referencia, pues la repostera se encarga de crear contenido para dar a conocer el negocio al cual se dedica.

Con tiktoks y publicaciones en instagram, Carmiña difunde los postres que se realizan en RosaDely, además de compartir los eventos a los que asiste con su negocio.

¿La has visto? |🔴 La Fiscalía de Sinaloa activó una ficha de búsqueda para localizar a Carmiña Miroslava Castro Salazar, influencer y repostera de 29 años. https://t.co/cGBJa0kONP pic.twitter.com/5QJJE5luiL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

Fiscalía de Sinaloa investiga grupo armado que "levantó" a Carmiña Castro

A pesar de que Carmiña ya está a salvo, la investigación para dar con los responsables del secuestro continúa abierta. Las autoridades deberán determinar qué derivó el secuestro.