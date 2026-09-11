VIDEO: Detienen a dos integrantes de “Los Tatus” en Magdalena Contreras

Esta tarde el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México dio a conocer que fueron detenidos dos presuntos integrantes de la célula delictiva "Los Tatus", dedicados a la extorsión, homicidios y distribución de narcóticos en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México (CDMX).

Detienen a "Odek", presunto operador de "Los Tatus"

Un operativo derivado de los trabajos de inteligencia terminó con la detención de Brenda "N" y José "N", alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de "Los Tatus", dedicada a la extorsión, homicidio y venta de droga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizaron las detenciones tras una orden de cateo en la colonia El Ocotal en la alcaldía Magdalena Contreras.

#Importante l Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la @SSC_CDMX, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX y del @GabSeguridadMx, detuvieron a Brenda "N" y José “N” alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de… pic.twitter.com/gvgERucpcC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

De acuerdo con la SSC, "Odek" es señalado como presunto integrante de una célula dedicada a los delitos de extorsión, homicidio, así como compra, venta y distribución de narcóticos.

Durante el trabajo de cateo, las autoridades aseguraron 119 dosis de marihuana y dos armas de fuego.

La inseguridad en Ciudad de México sigue creciendo

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones para los que viven y transitan por la Ciudad de México.

Los delitos como robo, homicidios y venta de droga mantienen el tema de la seguridad entre las principales demandas de la población.

La encuesta elaborada por INEGI reveló que de febrero a abril 2026, los estados de México donde se percibe mayor inseguridad:



Estado de México (Edomex): 90%

Morelos: 88.7%

Tabasco 87.6%

Guanajuato: 85.9%

Zacatecas: 83.3%

Puebla: 82.4%

El INEGI estima que, en 2025, uno de cada cuatro mexicanos fue víctima de algún delito, habitantes de la Ciudad de México, Edomex y Puebla fueron las entidades más afectadas.

