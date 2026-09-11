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VIDEO: Detienen a dos integrantes de “Los Tatus” en Magdalena Contreras

Detienen a dos presuntos integrantes de “Los Tatus” en Magdalena Contreras, CDMX; aseguran 119 dosis de marihuana y dos armas de fuego en el cateo.

Detienen a “Odek” presunto operador de “Los Tatus” en Magdalena Contreras
Detienen a “Odek” presunto operador de “Los Tatus” en Magdalena Contreras|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Esta tarde el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México dio a conocer que fueron detenidos dos presuntos integrantes de la célula delictiva "Los Tatus", dedicados a la extorsión, homicidios y distribución de narcóticos en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México (CDMX).

Detienen a "Odek", presunto operador de "Los Tatus"

Un operativo derivado de los trabajos de inteligencia terminó con la detención de Brenda "N" y José "N", alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de "Los Tatus", dedicada a la extorsión, homicidio y venta de droga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizaron las detenciones tras una orden de cateo en la colonia El Ocotal en la alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con la SSC, "Odek" es señalado como presunto integrante de una célula dedicada a los delitos de extorsión, homicidio, así como compra, venta y distribución de narcóticos.

Durante el trabajo de cateo, las autoridades aseguraron 119 dosis de marihuana y dos armas de fuego.

La inseguridad en Ciudad de México sigue creciendo

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones para los que viven y transitan por la Ciudad de México.

Los delitos como robo, homicidios y venta de droga mantienen el tema de la seguridad entre las principales demandas de la población.

La encuesta elaborada por INEGI reveló que de febrero a abril 2026, los estados de México donde se percibe mayor inseguridad:

  • Estado de México (Edomex): 90%
  • Morelos: 88.7%
  • Tabasco 87.6%
  • Guanajuato: 85.9%
  • Zacatecas: 83.3%
  • Puebla: 82.4%

El INEGI estima que, en 2025, uno de cada cuatro mexicanos fue víctima de algún delito, habitantes de la Ciudad de México, Edomex y Puebla fueron las entidades más afectadas.

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