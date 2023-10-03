Detienen a presunto implicado en la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno

La Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a un sujeto identificado como probable partícipe en la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, caso que suma un mes y medio sin respuestas sobre el paradero de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante.

En un comunicado la Fiscalía indicó que el sujeto capturado es Rogelio "N", quien ya se encuentra en el reclusorio para ser presentado ante el Juez de Control y Oralidad que definirá su situación jurídica durante los próximos días en una audiencia en la que definirá si es vinculado a proceso.

Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante conocidos como los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de agosto cuando volvían de una feria y sus familiares no lograron establecer comunicación con ellos.

Detenido en Jalisco fue identificado desde hace un mes

La Fiscalía añadió que, desde que tuvo noticias sobre el secuestro de los jóvenes de Lagos de Moreno, identificó a Rogelio "N" como uno de los presuntos implicados en estos hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Los actos de investigación de gabinete y en campo que realizó el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas #FEPD en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitieron la captura de Rogelio M. pic.twitter.com/ghTYQl14x7 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 3, 2023

"Mediante un operativo implementado por agentes de la FEPD, se logró su captura y fue puesto a disposición de manera inmediata ante el Juez de Control del Tercer Distrito Judicial con sede en Lagos de Moreno, quien en los próximos días determinará su situación jurídica", explicó la Fiscalía.

Ingresan a reclusorio a detenido por caso Lagos de Moreno

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la detención se llevó a cabo sin incidentes y bajo los protocolos correspondientes, por lo que el Rogelio "N" fue ingresado a un reclusorio estatal donde esperará por su proceso.

"Esta representación social refrenda su compromiso con la sociedad para llevar a cabo labores de investigación de forma permanente y en apego a los protocolos legales establecidos, con la única misión de combatir a la delincuencia y hacer valer el estado de derecho", concluyó.