Detienen a la secretaria de Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el caso de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán, en operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, ejecutó una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra "N", secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan. La funcionaria municipal es investigada por su presunta responsabilidad en delitos relacionados en el homicidio del que fuera alcalde del municipio, Carlos Manzo.

Operativo de captura en un fraccionamiento de Uruapan

La detención fue durante un cateo autorizado por un juez en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en el municipio de Uruapan. Agentes de la Fiscalía General del Estado, FGE, de Michoacán, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, desplegaron la acción para ejecutar la orden judicial contra la servidora pública.

#ÚLTIMAHORA | Cae funcionaria de Uruapan por presuntamente encubrir homicidio de Carlos Manzo



Autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de… pic.twitter.com/AdYYcVG4ea — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

¿Qué tiene que ver esta funcionaria con el caso de Carlos Manzo?

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía estatal, a Rosa Alejandra “N” se le acusa del delito de encubrimiento por favorecimiento.

Las autoridades señalan que las indagatorias la vinculan con acciones posteriores al crimen cometido en contra del edil del Movimiento del Sombrero.

¿A dónde llevaron a la detenida por el caso de Manzo?

Tras ser aprehendida en el lugar del cateo, la secretaria de Bienestar municipal fue llevada ante la Jueza de Control que requería su presencia.

La autoridad determinará en la audiencia correspondiente su situación jurídica conforme al debido proceso y respetando la presunción de inocencia.

FGE asegura que indagatoria seguirá

La Fiscalía de Michoacán comentó que las investigaciones sobre el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo continúan abiertas.

La institución dijo que mantendrá el trabajo con fuerzas estatales y federales para seguir indagando más sobre todos los implicados en el caso de Manzo, quien fue asesinado hace casi un año.

El terrible crimen contra el edil sigue arrojando implicados, entre ellos miembros del CJNG y algunos de su misma administración, quienes daban información al crimen organizado para poder realizar el ataque en su contra.

Hasta ahora hay alrededor de 34 personas detenidas por el hecho que sacudió el municipio de Uruapan el 1 de noviembre del 2025.