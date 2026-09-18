Jimena Romero

Soy periodista y escritora egresada de la carrera de Comunicación en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente redacto notas y hago contenido para Azteca Noticias, donde comparto información que resuena en México.



Los temas que predomino y me gusta trabajar son los que hablan de la situación que viven los estados de la república, el panorama de la educación y eventos que impactan a nivel internacional, además me gustan las coberturas de nota roja.



Busco hablar de situaciones actuales y explicar lo más claro posible el porqué de las cosas, sin complicaciones, para que los sucesos que impactan directamente sean comprendidos. Mi meta en Azteca Noticias es conectar con la gente y ofrecer un buen trabajo periodístico.