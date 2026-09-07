Megaoperativo en Puebla: Capturan al alcalde de Esperanza, José Isaac “N”

El presidente municipal de Esperanza, Puebla, José Isaac "N", fue detenido este lunes 7 de septiembre durante un despliegue coordinado por corporaciones federales y estatales. El despliegue de seguridad provocó un intenso cerco policial en las accesos al municipio, provocando la suspensión preventiva de clases en la demarcación. La aprehensión ocurre en medio de acusaciones y carpetas de investigación por presuntos nexos con la delincuencia organizada y abusos de autoridad.

Fue visto por última vez públicamente el sábado por la noche encabezando la premiación de la reina de las Fiestas Patrias. Con su captura, ya suman siete los presidentes municipales en el estado de Puebla puestos tras las rejas desde marzo de 2025.

Como parte del Operativo Enjambre, se ejecutaron simultáneamente 23 órdenes de cateo en Esperanza. La intervención dejó un saldo de nueve personas detenidas pertenecientes a una estructura criminal dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la ruta Puebla–Veracruz.

Entre los capturados destacan el alcalde Isaac “N”; la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail “N”; y Manuel “N”, hermano del munícipe. Durante las incursiones se decomisaron 35 armas de fuego (incluidos dos fusiles Barrett), 52 cargadores, 11 vehículos (cuatro blindados y uno de blindaje artesanal con torreta), ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal. Esta acción se suma a la reciente detención de Said “N”, edil de Tepeyahualco.

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

¿Quién es José Isaac "N" y de qué se le acusa?

José Isaac gobernaba una franja fronteriza estratégica entre Puebla y Veracruz, catalogada por las autoridades como un punto crítico por la alta incidencia en robo a transporte de carga, extorsión y narcomenudeo. Las autoridades federales y estatales mantenían un seguimiento minucioso sobre el munícipe, puesto que desde 2025 pesaban en su contra señalamientos y carpetas abiertas por su presunta vinculación con bandas dedicadas al saqueo de camiones pesados, abuso de autoridad y facilitación de actividades ilícitas.

El edil morenista sería trasladado a la Ciudad de México para continuar con la investigación federal.