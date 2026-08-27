Ha escapado con sábanas, escobas y una pirámide humana: Vuelven a detener al “Maestro de las fugas”

La realidad le vuelve a ganar a la ficción, pues en España la Policía Nacional detuvo a un hombre señalado como uno de los fugitivos más difíciles de localizar y que es conocido en Italia como el “Maestro de las fugas”.

De acuerdo a medios italianos, el detenido habría conseguido escapar de cuatro prisiones, incluida una instalación de máxima seguridad.

Detienen al “Maestro de las fugas” en España

El “Maestro de las fugas” era buscado por Italia mediante una orden europea de detención, pues su último escape de prisión ocurrió en diciembre, cuando consiguió abandonar una cárcel italiana de alta seguridad y posteriormente se fue a España.

Quatre fugues. Quatre vegades va creure que podia burlar la justícia. Però a Tarragona se li ha acabat això de creure’s intocable.



L’anomenat “Mestre de les Fugues”, que havia escapat de presons d’Itàlia i Bèlgica escalant murs o serrant finestres… Aquesta vegada, no. Aquesta… pic.twitter.com/m5B6Kc9dXG — Carlos Prieto Gómez (@carlosprietogo) August 26, 2026

De acuerdo con la Policía Nacional, el fugitivo fue localizado en Tarragona, en el noreste del país, donde al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad intentó resistirse, además, varias personas que se encontraban con él trataron de intervenir para impedir el arresto.

El nombre del detenido sería Toma Taulant, ciudadano de origen albanés que durante años ha sido identificado por medios italianos con el sobrenombre de “mago della fuga”, debido a su historial de escapes carcelarios.

¿Cómo han sido los escapes del “Maestro de las fugas”?

Una de sus fugas más llamativas ocurrió en la prisión de máxima seguridad de Opera, en Milán, donde según los reportes difundidos en Italia, Toma Taulant habría cortado uno de los barrotes de su celda y para posteriormente descender al patio utilizando varias sábanas unidas entre sí.

Una vez en el patio, el hombre habría utilizado varios palos de escoba para superar los obstáculos del recinto penitenciario, técnica similar a la que habría empleado años antes para escapar de la prisión de Parma.

Su historial también incluye una fuga de la cárcel de Terni, en Italia, y otra de una prisión ubicada en Bélgica, donde habría recibido la ayuda de otros reos para hacer una "pirámide humana" para alcanzar los muros y conseguir salir de la penitenciaria.