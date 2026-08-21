Más de 25 mil muertos y 80 millones de afectados: Ola de calor en Europa no se detiene

Europa atraviesa uno de los veranos más extremos de los últimos años por la ola de calor que dejó más de 25 mil muertes, luego de que distintas regiones del continente registraron temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Además, reportes de las entidades de Protección Civil de los países afectados coinciden en que cerca de 80 millones de personas sufrieron las inclemencias del clima.

Más de 25 mil muertes en Europa por la ola de calor

De acuerdo con los datos mencionados de EuroMOMO y la Organización Mundial de la Salud, más del 80 por ciento de las personas fallecidas tenían más de 75 años. En muchos casos, las muertes no se producen por un golpe de calor, sino por el empeoramiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Alemania registra uno de los balances más elevados, pues el Instituto Robert Koch calcula alrededor de 14 mil fallecimientos relacionados con las altas temperaturas hasta el 9 de agosto.

España también enfrenta un impacto considerable, ya que el sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III, registra 4 mil 458 fallecimientos asociados al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto.

🌡️ Europa enfrenta temperaturas extremas. 🥵 Una ola de calor en Alemania deja alrededor de 14 mil muertos tras registrar un récord histórico de hasta 41 °C . Las autoridades del Instituto Robert Koch señalan que los adultos mayores han sido los más afectados ⚠️ pic.twitter.com/ScDjuNlJHB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

Mientras tanto, en Reino Unido se estiman de manera preliminar 2 mil 877 muertes adicionales en Inglaterra y Gales durante los principales episodios de calor de mayo y junio.

Italia contabiliza aproximadamente 2 mil 700 fallecimientos, mientras que Bélgica atribuye 2 mil muertes a los periodos de temperaturas extremas.

En Países Bajos se reportan mil 323 decesos y Polonia suma mil 70, mientras que Suiza registra 220 muertes en exceso y Luxemburgo otras 23.

En Grecia se han contabilizado ocho fallecimientos directos relacionados con el calor, mientras que Rumania registra cuatro.

Europa llega a altas temperaturas este verano

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus señala que junio y julio de 2026 conformaron el comienzo de verano más caluroso registrado en Europa occidental.

Alemania superó los 41 grados durante la última semana de junio, mientras España reportó en julio su mes más cálido y seco desde 1961

Bélgica, Países Bajos y Polonia superaron los 35 grados y, en algunos puntos, los 40, exponiendo a millones de personas.