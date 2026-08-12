Del Cinturón de Fuego a Europa: Volcanes que han hecho erupción en el mundo a lo largo del 2026

A lo largo de este año, la actividad geológica del planeta se ha mantenido en constante alerta debido a los volcanes que han entrado en erupción, los cuales van desde las costas del Pacífico hasta el continente europeo.

El despertar de estos colosos no solo transforma los paisajes locales, sino que reactiva el monitoreo científicos sobre la dinámica interna de la Tierra, pero ¿qué volcanos han entrado en erupción en 2026?

Volcanes que han hechos erupción durante 2026: Mapa de las regiones afectadas

En lo que va del año, entre 40 y 50 volcanes alrededor del mundo han registrado actividad volcánica; sin embargo, solo algunos de ellos han entrado en erupción, provocando cierre de aeropuertos y enormes columnas de ceniza.

Te compartimos el mapa con los colosos que entraron en erupción en los primeros ocho meses del 2026.

Volcanes en erupción dentro del Cinturón de Fuego

Volcán de Fuego - Guatemala: A principios de agosto 2026 se declaró alerta naranja a nivel nacional, provocando la evacuación de miles de personas. Generó ceniza y flujos piroclásticos.

A principios de se declaró a nivel nacional, provocando la evacuación de miles de personas. Generó ceniza y flujos piroclásticos. Volcán Sakurajima . Japón: Mostró actividad desde julio 2026, incluyendo emisiones de ceniza y eventos explosivos.

Volcanes en erupción ubicados en Europa

Monte Etna - Italia: En agosto 2026 se presentaron fuentes de lava, erupciones por fisuras tectónicas, lo que provocó el cierre temporal de los espacios aéreos para evitar incidentes.

¿Hay actividad volcánica en el Popocatépetl? Exhalaciones y caída de ceniza en México

El volcán Popocatépetl, ubicado en los límites del Estado de México, Puebla y Morelos, se mantiene como uno de los colosos más monitoreados del Cinturón de Fuego, pero ¿cómo va la actividad volcánica en la zona?

En las últimas 24 horas, el Popocatépetl, también conocido como "Don Goyo", registró alrededor de 40 exhalaciones, colocando el semáforo en Amarillo Fase 2. El Centro Nacional de Prevención de Desastres insiste a la población en no suba al volcán, ya que ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes.

Buenos días. En caso de emisión de #ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Oeste-Suroeste, con riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/snNXNOlPTt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2026

Lista de volcanes más activos y temidos del Cinturón de Fuego

El Cinturón de Fuego del Pacífico cuenta con alrededor de 452 volcanes, concentrando el 75% de los colosos más activos del mundo; sin embargo, no todos presentan una actividad volcánica intensa.



Kilauea y Mauna Loa - Hawái, Estados Unidos.

Volcán de Fuego - Guatemala.

Popocatépetl - México.

Sakurajima - Japón.

Monte Merapi y Anak Krakatoa - Indonesia.

Volcán Villarrica y Calbuco - Chile.

Monte Fuji - Japón.



