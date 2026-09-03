Cae el influencer Óscar Adrián en Jalisco por trata de personas

Una investigación que comenzó con el rastreo de cuentas y direcciones IP llevó a las autoridades hasta un domicilio de la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara, Jalisco, donde fue detenido Óscar Adrián “N”, quien se identifica como influencer, youtuber y organizador de eventos.

El hombre es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad relacionada con la elaboración y almacenamiento de pornografía infantil.

¿Cómo comenzó la investigación contra el influencer?

De acuerdo con las autoridades, algunas cuentas y direcciones IP vinculadas al detenido fueron detectadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo que alertó sobre su presunto uso para almacenar material de abuso sexual infantil.

A partir de esa información, la Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones y obtuvo órdenes judiciales para detener al sospechoso y realizar un cateo.

👮🏻‍♂️ Capturan a un influencer por trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil.



En rueda de prensa se informó que, derivado de un reporte de NCMEC, se identificaron direcciones IP presuntamente utilizadas para almacenar pornografía infantil. (1-3) pic.twitter.com/rAmUmHxzkF — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 3, 2026

¿Qué encontraron durante el cateo en Guadalajara?

Durante el operativo fueron asegurados teléfonos celulares, chips, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras.

También localizaron un chaleco balístico, insignias y varias identificaciones a nombre del detenido relacionadas con un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.

La Fiscalía informó que estos objetos serán analizados como parte de la investigación.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, señaló que hasta ahora existen datos que apuntan a que el detenido presuntamente ingresaba a sitios de internet para adquirir material con pornografía infantil.

Las autoridades también investigan si habría participado en la distribución de ese contenido o en otros delitos que involucren la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Óscar Adrián “N” quedó a disposición de un juez de control, quien deberá definir su situación legal en las próximas horas.