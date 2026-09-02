Cae el presunto feminicida de “Las cuatas” Dinorah y Denisse en Tamaulipas; estaba en EU

La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas informó que detuvo a Fernando “N” por su probable participación en el feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse García Cruz el pasado 26 de julio de 2026.

Detienen en la frontera a presunto implicado en el feminicidio de las mellizas en Matamoros

Cabe recordar que las víctimas, conocidas como “Las Cuatas”, fueron asesinadas con un arma blanca en el poblado de Control, en el municipio de Matamoros. Los familiares aseguraron que se trataba de un crimen motivado por celos.

Cómo ocurrió la captura del sospechoso entregado por autoridades de Estados Unidos

La captura de Fernando “N” ocurrió en el Puente Internacional Nuevo Progreso, después de que fue entregado por autoridades de Estados Unidos, detalló la fiscalía en un comunicado. Después de ello, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica.

Qué se sabe de la investigación sobre el crimen de Las Cuatas en Tamaulipas

Anteriormente, Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas, había asegurado que tenían identificadas a cuatro personas involucradas en el crimen contra Dinorah y Denisse, quienes pretendían evadir la justicia, debido a que son residentes estadounidenses.

Añadió que trabajan en colaboración con el consulado estadounidense para realizar las detenciones y demás trabajos para capturar a los responsables de la muerte de “Las Cuatas”.