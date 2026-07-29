Habría sido por celos: esto se sabe del feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse en Tamaulipas

Habitantes de Tamaulipas piden justicia por el feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse García Cruz, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo 26 de julio en el poblado de Control, ubicado en el municipio de Matamoros.

Las “cuatas”, como eran conocidas en la zona, se encontraban junto al esposo de una de ellas en un evento conocido como “rol de control”, cuando sujetos iniciaron una pelea. En medio del altercado, ambas mujeres de 21 años fueron atacadas con un arma blanca.

Feminicidio de las “cuatas” en Matamoros, Tamaulipas: Esto se sabe del ataque a Dinorah y Denisse

De acuerdo con lo narrado por familiares a un medio local, Dinorah y Denisse acudieron durante la madrugada del domingo al “rol de Control”, un evento donde jóvenes se reúnen con sus autos.

En un principio todo parecía estar en calma, cuando de la nada, un grupo comenzó a lanzarles latas de cerveza. Fue en ese momento donde una camioneta negra con placas estadounidenses les habría cerrado el paso.

Sujetos habrían descendido del vehículo para comenzar una pelea con el esposo de una de las mellizas. En medio del altercado, las chicas intentaron intervenir, pero fue en ese momento que las atacaron presuntamente con un arma blanca.

Ambas fueron trasladadas al Hospital General de Valle Hermoso, pero por la pérdida de sangre, ninguna logró resisitir a las heridas.

Familia señala que el feminicidio de las “cuatas” fue por celos

La hermana de Dinorah y Denisse aseguró que el crimen habría sido planeado. Señaló que, por el tipo de heridas que presentaban ambas, la persona sabía exactamente lo que hacía, apuntando como presunta autora material a una joven de nombre Jessica.

Si bien, las autoridades no han revelado las líneas de investigación, familiares de las víctimas narraron que todo pudo haber ocurrido por los celos que le tenía Jessica a Dinorah.

De manera extraoficial ha circulado que el esposo de la mujer señalada solía escribirles mensajes a Dinorah, lo que desencadenó el crimen. No obstante, será la Fiscalía de Tamaulipas la que esclarezca el móvil del ataque.

Exigen justicia por el doble feminicidio en Tamaulipas

La Fiscalía General del Estado informó que, como resultado de las investigaciones, se ha logrado establecer que los presuntos agresores son residentes de San Benito, Texas.

Por su parte, colectivos de madres buscadoras, así como familiares y amigos de las víctimas, han comenzado a exigir justicia a través de redes sociales, pues Dinorah y Denisse también eran hijas, hermanas; por lo que ninguna familia merece enfrentar una pérdida tan dolorosa.

"Desde Madres Buscadoras de Tamaulipas nos solidarizamos con sus familiares y nos unimos al llamado para que las autoridades realicen una investigación pronta, exhaustiva y conforme a la ley, a fin de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables" se pudo leer en el comunicado.

