Avances por feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse en Tamaulipas: identifican a 4 responsables

El titular de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, reveló nuevos detalles del feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse, ocurrido durante la madrugada del domingo 26 de julio en el poblado de Control, en Matamoros.

Las hermanas García Cruz, quiénes eran conocidas como “las cuatas”, fueron asesinadas con un arma blanca cuando presuntamente intentaban defenderse de una pelea provocada en un evento conocido como “rol de control”.

Primeros reportes apuntan que el crimen fue motivado por celos , luego de que una mujer descubriera que su esposo le enviaba mensajes a Dinorah. Sin embargo, a una semana del crimen la Fiscalía ya tiene identificados a cuatro presuntos responsables.

Identifican a los responsables del feminicidio de las cuatas Dinorah y Denisse

En una entrevista con medios de comunicación, el fiscal de Tamaulipas reveló que ya existe coordinación con las autoridades estadounidenses para la captura de 4 responsables del feminicidio de las mellizas de 21 años.

De estos 4, una de las personas sería el autor material del crimen. Aunque las autoridades no quisieron revelar nombres, la hermana de "las cuatas" habría señalado directamente a una mujer de nombre Jessica.

Hasta el momento, todo indica que las personas involucradas estarían intentado evadir la justicia en México por su situación migratoria, ya que todos aparentemente son residentes de Estados Unidos.

Autoridades también informaron que ya se cuenta con el rastreo de sus actividades con el fin de realizar la detención y así esclarecer el crimen que acabó con la vida de las hermanas

¿Qué pasó con las mellizas Dinorah y Dennise?

A decir de familiares de “las cuatas”, las chicas se encontraban junto al esposo de una de ellas, cuando un grupo comenzó a lanzarles botellas de cervezas. Al intentar salir de ahí, un auto les habría bloqueado el paso cerca del bulevar de Control.

Se presume que dos de los presuntos responsables iniciaron una riña y en un intento de parar la agresión, las hermanas se habrían acercado para ayudar.

Esto derivó en un ataque que provocó lesiones graves en Dinorah y Denisse, quienes fueran trasladadas a un hospital, aunque lamentablemente en el camino perdieron la vida.

En redes sociales se ha identificado a 4 personas que podrían estar relacionadas con el doble feminicidio, sin que autoridades hayan confirmado detenidos:

