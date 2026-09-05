Detienen a hijos de presunto implicado en homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Dos hombres fueron detenidos tras el arresto de uno de los presuntos implicados en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, asesinado con su familia en el municipio de Atizapán, Estado de México, el 1 de septiembre de 2026.

Un día después del multihomicidio, dos probables implicados fueron detenidos en distintos puntos. Se trata de Diego Sebastián "N", socio del músico, y Gerardo "N", quien habría manejado un automóvil para llegar a la casa donde estaban las víctimas.

Detenidos por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo.|FGJEM

¿Quiénes son los otros detenidos tras arresto de presunto implicado?

Las dos personas detenidas son los hijos de Gerardo "N", el presunto cómplice de Diego Sebastián "N", este último principal sospechoso del multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias.

No obstante, los hijos de Gerardo "N" solo fueron detenidos el 2 de septiembre por el delito de resistencia de particulares debido a que trataron de evitar el arresto de su papá cuando agentes lo aprehendieron.

Gerardo "N" fue aprehendido en la calle Bosque de los Cipreses, de la colonia Los Héroes Tecámac, a las 07:47 horas.

Mientras que Diego Sebastián "N", de 51 años, fue detenido en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco, a las 09:25 horas del mismo día.