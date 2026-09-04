Presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo buscó no ser detenido antes del crimen en 24 municipios y en CDMX

Diego Sebastián "N", presunto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapaán, Estado de México, evitó ser detenido en 24 de de 125 municipios de la entidad e incluso en la Ciudad de México (CDMX).

Registros judiciales consultados por Azteca Noticias dan cuenta que este hombre evitó que varios jueces ordenaran una orden de aprehensión en su contra en 2025.

Se sabe que, de acuerdo con fuentes de seguridad, ambos tenían negocios en el giro de la renta de inmuebles.

Lugares donde presunto sicario buscó no ser detenido

El presunto asesino promovió un amparo contra un Juez de Control Especializado en Cateos, órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, y otras autoridades para no ser detenido.

El sujeto es señalado como probable responsable de haber matado a Jonathan Meléndez, de 38 años; a su esposa Ana Paula, de 35 años; a su hija de tres años y Aleyda Romero, de 21 años, joven que trabaja en la casa de las víctimas, así como por asesinar al perro de la familia.

De acuerdo con los registros judiciales, el socio del tecladista promovió el amparo contra la una orden de aprehensión y su ejecución en:



Atlacomulco Amecameca Chalco Cuautitlán Ecatepec El Oro Ixtlahuaca Ixtapan de la Sal Jilotepec Lerma Naucalpan Nezahualcóyotl Otumba Sultepec Tecámac Temascaltepec Tenancingo Tenango del Valle Texcoco Tlalnepantla Tejupilco Toluca Valle de Bravo Zumpango Ciudad de México (CDMX)

Socio del tecladista de Camilo Séptimo evitó ser procesado

Las autoridades antes las que promovió el amparo señalaron que se había girado orden de aprehensión contra él y el mandamiento judicial, hasta ese año, era inexistente; sin embargo, él buscó protegerse legalemente.

Aunque el delito por el que no quería ser detenido fue reservado en el expediente, se determinó que Diego Sebastián "N" logró con el amparo ser arrestado y no fue vinculado el proceso.

Socio de Jonathan Meléndez busó no ser detenido antes del homicidio del tecladista de Camilo Séptimo.|Especial

¿Por qué mataron a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sigue una principal línea de investigación: un robo.

Diego Sebastián "N" conocía a la víctima y esto permitió que pudiera entrar al departamento de una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, donde encontraron los cuerpos.

Una cámara grabó a Diego Sebastián "N" en un elevador rumbo al departamento donde, aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas, ocurrieron los hechos este 1 de septiembre de 2026.