Alerta en ZMG: Detienen a hombre con subametralladora mientras caminaba en Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por hechos de alto impacto que encendieron las alertas de seguridad. La detención de un hombre armado con una subametralladora, un ataque a balazos en Tlaquepaque y un fatal atropellamiento en Tlajomulco de Zúñiga dejaron un saldo de dos personas muertas y una creciente preocupación entre vecinos.

🔴 #VIDEO | 4taqu3 4rm4d0 dentro de una vivienda en #Tlaquepaque deja un saldo FATAL. 💀🔫 Esto se sabe hasta el momento. ⬇️ https://t.co/yhJi7HmBa8 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 18, 2025

¿Quién es el hombre detenido con una subametralladora en Guadalajara?

Durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía de Guadalajara detectaron a un joven que caminaba por calles de la colonia San Antonio, específicamente en el cruce de Gómez Farías y Ejido, portando una mochila de la cual sobresalía lo que parecía ser un arma de fuego.

Tras marcarle el alto e inspeccionarlo, los oficiales confirmaron que se trataba de una subametralladora calibre .22, abastecida con un cartucho. El sujeto, de 28 años, no pudo acreditar la portación legal del arma, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Jalisco, autoridad que inició la investigación correspondiente por delitos federales relacionados con armas de fuego.

¿Qué ocurrió en el homicidio de Tlaquepaque?

La violencia armada volvió a irrumpir en la colonia Buenos Aires, en San Pedro Tlaquepaque. Un hombre asesinado a balazos en un domicilio ubicado sobre la calle Torrecillas, al cruce con Juan Manuel de Rosas.

Paramédicos de la Cruz Verde localizaron a la víctima, de aproximadamente 30 años, tendida en el ingreso del inmueble, con al menos cinco impactos de bala y sin signos vitales.

Policías municipales acordonaron la escena tras localizar numerosos casquillos percutidos de arma corta de grueso calibre. Hasta el momento, no hay datos sobre los agresores y la Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la vida en calles de la Col. Buenos Aires de Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/Zp8eDyvb6w — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 18, 2025

Atropellan a adulto mayor en Tlajomulco

En Tlajomulco de Zúñiga, vecinos de la colonia La Alameda fueron despertados por un fuerte golpe en el cruce de Angostura y Tule. Un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida sobre el arroyo vehicular, en un charco de sangre.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y fue atropellado al intentar cruzar la calle. El conductor responsable huyó del lugar. Personal forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense, donde se espera su identificación oficial.

Estos hechos reabren el debate sobre la seguridad, el control de armas y la prevención vial en la ZMG; ¿qué medidas urgentes deberían reforzarse para evitar más tragedias?