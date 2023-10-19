Cae quinto implicado en el feminicidio de Elizabeth Ivonne, joven localizada en una fosa clandestina en Cuajimalpa

Por su presunta implicación en el feminicidio de Elizabeth Ivonne, localizada en una fosa clandestina en Cuajimalpa en diciembre de 2022, un hombre identificado como Carlo Michel fue detenido; se trata de la quinta persona capturada por los hechos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el sujeto ayudó a los secuestradores de Elizabeth a dejar su cuerpo en una fosa ubicada en el cerro de la demarcación.

Luego de que el cuerpo de la mujer de 30 años fue localizado en dicha alcaldía, la Policía de Investigación inició la búsqueda de los responsables. En los meses posteriores al hallazgo fueron detenidas cuatro personas; sin embargo Carlo continuaba prófugo.

Finalmente, fue localizado en el municipio de San Nicolás Coatepec, en el Estado de México, por lo que las autoridades se trasladaron hasta dicho punto. Una vez que lo tuvieron a la vista, le notificaron de la orden de aprehensión y trasladaron al Reclusorio Oriente a disposición del juez que lo requería.

Elizabeth Ivonne fue asesinada el mismo mes de su desaparición, pero fue localizada 6 meses después

El 13 de junio de 2022, los familiares de Elizabeth Ivonne denunciaron su desaparición, el último lugar donde fue vista fue en la colonia Zentlapatl, en la alcaldía Cuajimalpa, donde presuntamente fue privada de la libertad.

Según versiones de habitantes de la zona, un hombre se la había llevado en una motocicleta; sin embargo esa línea nunca fue confirmada.

Amigos y familiares mantuvieron la búsqueda durante 6 meses, hasta que el 16 de diciembre sus restos fueron localizados en un paraje llamado “El Paraíso", en un cerro de la demarcación. La joven habría sido asesinada el mismo mes en el que desapareció.

¿Quiénes son los otros implicados en el femicidio de Elizabeth Ivonne?

Una vez que comenzaron las investigaciones, las autoridades identificaron a 4 posibles responsables entre los que se encuentran Cristian, alias “El Chino”; Israel, alias “El Pulques; Jonathan, alias “El Pool” y otro más.

Los cuatro fueron capturados en mayo de 2023 en un operativo conjunto en dicha alcaldía. Todos los hombres mencionados, incluido Carlo, están señalados por presuntamente participar en la desaparición y el feminicidio de Elizabeth Ivonne.