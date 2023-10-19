¿Se obsesionó con la adolescente? Profesor de educación física es detenido por secuestrar a una alumna

Por presuntamente secuestrar y agredir sexualmente a una adolescente de 16 años, un profesor de educación física fue capturado; la joven fue privada de su libertad en el estado de Veracruz.

Derivado de las denuncias de sus familiares en dicho estado y en la Ciudad de México, la Policía de Investigación realizó las investigaciones de campo y gabinete, gracias a estas pudieron comprobar que la joven estaba en contra de su voluntad con el profesor.

Detectives de la @PDI_FGJCDMX cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable participación en la privación de la libertad de una adolescente, con fines de causarle daño, ocurrida en el estado de Veracruz. https://t.co/jkiFLxLAX0 pic.twitter.com/CQL2ORCeYC — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 19, 2023

Profesor de educación física la hacía grabar videos asegurando que se había ido por voluntad

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el profesor de voleibol identificado como Rogelio, privó de la libertad a la adolescente de 16 años.

Además, el sujeto es señalado por presuntamente agredir sexualmente de la víctima, a quien obligaba a firmar cartas y grabar videos en los que la joven aseguraba que se había fugado con él por voluntad propia, pues no quería volver a su casa debido a supuestas agresiones que recibía de su familia.

Ante tales afirmaciones y debido a las inconsistencias de lo que la joven decía en dichos videos y cartas, la familia denunció su desaparición en el estado de Veracruz y en la alcaldía Azcapotzalco, lugar donde sospechaban que se podría encontrar la joven.

Familiares de la alumna nunca se rindieron en su búsqueda

Además, pudieron localizar al sujeto en la colonia Educación, en la alcaldía Coyoacán, donde los detectives le informaron sobre la órden de aprehensión en su contra y le leyeron sus derechos antes de trasladarlos al Reclusorio Norte, donde quedó a disposición de un juez a la espera de que se realice su audiencia de vinculación en las próximas horas.

Por otro lado, las autoridades informaron a los familiares de la joven, quienes nunca dejaron de buscarla a pesar de que el detenido aseguró que los dos se fugaron por voluntad propia.

Al momento se desconoce si la adolescente ya regresó a los brazos de sus padres o si ya rindió su declaración ante las autoridades ministeriales.