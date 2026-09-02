Lo reportaron como desaparecido y acaba detenido: el caso de “El Chucky” tras ataque con explosivos en Zacatecas

Pasó de ser una persona desaparecida a un presunto responsable. Autoridades detuvieron a William Ariel "N" tras el ataque con explosivos ocurrido el 29 de agosto de 2026 sobre la carretera 47 en los límites de Aguascalientes y Zacatecas.

William Ariel "N" es conocido como "El Chucky". Es originario de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes y fue detenido minutos después del ataque que dejó un policía y una mujer con lesiones graves.

Coche bomba sacude Ojocaliente, Zacatecas y normalizan ataque

¿Qué se sabe de William Ariel "N", "El Chuky"?

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de este joven de 18 años, quien fue reportado como desaparecido el 10 de junio de este año en ese estado.

Tras emitirse el reporte como persona desaparecida, se dieron a conocer impagenes en redes sociales en las que presuntamente el propio William Ariel "N" señalaba vínculos con un grupo delictivo.

Desactivan ficha de búsqueda de William Ariel "N", "El Chuky"

El sujeto se encuentra detenido el 29 de agosto a las 12:46 horas por la policía estatal en la localidad de El Copetillo, sobre la carretera estatal 30 San Rafael- Villa García, en Zacatecas.

Ahora llevará el proceso legal en su contra, mientras que la ficha de búsqueda para encontrarlo fue desactivada. Incluso, en el propio boletín se confirma su aparición con una frase que dice "LOCALIZADO" en la propia ficha de búsqueda.

¿Qué pasó en Zacatecas? Esto se sabe del ataque con explosivos

El sábado pasado se registró el incendio de un vehículo sobre la carretera en Zacatecas, lo que hizo pensar que se trataba de un coche bomba.

Aunado a ello se registró un enfrentamiento armado. Un policía estatal de Zacatecas y una mujer resultaron heridos.

Las autoridades informaron la detención de una persona presuntamente responsable de detonar los explosivos y ahora se confirmó la captura de Willian Ariel "N", como presunto implicado.

Explosión de coche bomba en Ojocaliente

Este martes 1 de septiembre también se dio a conocer la detención de Juan Pedro "N", de 29 años y originario de Aguascalientes, como prresunto implicado en la colocación de un coche bomba que detonó la noche del domingo 30 de agosto frente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojocaliente.

Estos hechos dejaron 11 personas heridas, 38 inmuebles dañados y nueve vehículos afectados. La explosión ocurrió cuando una agente se acercaba a revisar el vehículo.

La Fiscalía de Zacatecas atribuyó el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).