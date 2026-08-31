¡Desastre sin precedentes en Nepal! Más de 900 muertos y casi 4 mil desaparecidos tras las inundaciones

Conforme avanzan los días, las inundaciones en Nepal alcanzan dimensiones devastadoras y los números no mienten. A 5 días de la tragedia, la cifra de muertos ha superado los 900, mientras que casi 4 mil personas permanecen desaparecidas.

El puerto de Giron quedó literalmente sepultado bajo toneladas de lodo, convirtiéndose en el epicentro de las labores de rescate. Mientras se realizan entierros masivos en diferentes puntos del país, los equipos de emergencia trabajan sin descanso, aferrándose a la esperanza de encontrar más sobrevivientes con vida.