Tragedia en Nepal: Vuelve a aumentar cifra de muertos y se duplican los desaparecidos por el deslave

Nepal elevó este sábado a 669 el número de víctimas mortales tras el deslave del pasado miércoles 26 de agosto en la cuenca del río Bhote Koshi.

Al sumar los siete fallecidos reportados por las autoridades de China, el saldo asciende a 676 muertos, mientras cerca de 3 mil personas permanecen desaparecidas en ambos lados de la frontera, duplicando el número que se había reportado el viernes.

Las víctimas en Nepal por el deslave

Las autoridades de Nepal informaron que la mayoría de los cuerpos fueron encontrados en los distritos de Chitwan, donde se contabilizaron 248 víctimas, y en Nawalparasi Este, con 158.

Del lado chino, se confirmaron siete fallecimientos en el condado tibetano de Gyirong, ubicado junto al paso fronterizo con Nepal.

¡TRAGEDIA EN #NEPAL! Desprendimiento de glaciar deja más de 600 muertos y miles de desaparecidos



Enormes labores de búsqueda y rescate continúan en la frontera entre #China y Nepal tras el colapso de un glaciar en la región del Tíbet.



El desastre natural generó una devastadora… pic.twitter.com/wfjXoX6bLa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 29, 2026

La identificación de las víctimas se ha convertido en uno de los principales desafíos, pues la gran cantidad de cuerpos recuperados ha provocado saturación en las morgues, mientras que las condiciones de los cadáveres dificultan su reconocimiento.

Ante esta situación, las autoridades de Nawalparasi Este comenzaron a recolectar muestras de ADN para tratar de identificar a las personas fallecidas antes de sepultar aquellas cuyos restos no puedan ser reconocidos.

Más de 400 turistas desaparecidos

La tragedia también afectó a numerosos visitantes extranjeros que se encontraban en la región, pues de acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, 184 turistas han sido rescatados con vida, mientras otros 420 permanecen en estado de desaparecidos.

Las autoridades continúan con las labores de rescate, recuperación e identificación de víctimas, mientras aumenta la preocupación por las personas que siguen sin ser localizadas en Nepal y el Tíbet.

Miles de integrantes de los equipos de emergencia permanecen desplegados entre grandes acumulaciones de lodo, piedras y escombros, donde existe la posibilidad de que todavía haya personas sepultadas.

Mientras que todas las redes sociales se siguen llenado de fotografías y videos que nos dan cuenta de la verdadera magnitud de la tragedia.