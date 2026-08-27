VIDEO muestra los rescates de sobrevivientes en la frontera de Nepal y China luego de las inundaciones

Las inundaciones en la frontera entre Nepal y China no dejan de mostrar fuertes imágenes luego de que grandes corrientes de agua y tierra arrasaran comunidades enteras.

Ahora salieron a la luz videos del área afectada y cómo equipos de emergencia comenzaron con los labores de rescate en zonas de difícil acceso.

Hay más de 3 mil rescatistas en Nepal

Un número de más de 3 mil trabajadores de emergencia opera en la frontera entre Nepal y la región del Tíbet en China.

Las labores de rescate avanzan lentamente porque los deslaves destruyeron los principales caminos, puentes y vías de comunicación, lo que ha obligado a los rescatistas a trasladar herramientas a pie entre el lodo.

Rescuers are relying on helicopters to reach survivors stranded by flash floods along the Nepal-China border, where most major roads and bridges have been destroyed. The number of people listed as missing in both Nepal and China has risen to over 1,300 people.



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¿Cómo llegan los rescates a Nepal?

Ante el colapso de la infraestructura, los equipos de rescate dependen casi por completo de helicópteros para sobrevolar las áreas incomunicadas.

A través de este medio de transporte se hace la evacuación de personas atrapadas en los techos de las casas y se trasladan víveres, medicamentos y agua potable a las comunidades donde no hay luz ni señal telefónica.

¿Cuántos muertos y desaparecidos hay en Nepal?

El saldo del gran desastre sigue elevándose conforme pasan las horas. En Nepal, la cifra oficial de muertos superó las 350 personas, y en ambos países se mantiene el reporte de más de mil 300 personas no localizadas, entre las cuales están al menos 700 turistas extranjeros que hacían expediciones en la zona montañosa.

Amenaza de nuevos deslaves en Nepal

Los cuerpos de protección civil advirtieron sobre el riesgo de otro deslave. Los derrumbes de tierra taparon el flujo de ríos, formando un nuevo lago inestable y presas de lodo que podrían romperse.

Con un pronóstico de lluvias para los próximos tres días, existe temor de que se generen nuevos desbordamientos sobre los valles.

What Actually Triggered the Nepal–Tibet Border Flash Flood?



A massive ice and rock avalanche from a glacier triggered a chain reaction near the Nepal–China border. The avalanche and debris blocked the river, forming a temporary barrier lake. When the blockage gave way, a… pic.twitter.com/raaCcjQClO — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 27, 2026

Captan en video el origen de la masa de agua

Imágenes capturadas durante la emergencia muestran el momento exacto en que una ola de agua y tierra baja a gran velocidad destruyendo lo que encuentra a su paso.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre fue por el colapso de un bloque de hielo glaciar, desencadenando el desborde del cerro hacia las comunidades.