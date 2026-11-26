Fernando “Fercho” Riega, activista y persona con autismo, resultó agredido por Carlos Amieva, hijo de la diputada de Puebla por Morena, María Soledad Amieva, el pasado 19 de noviembre de 2026.

¿Qué pasó con el activista Fernando Riega en el Congreso de Puebla?

El activista relató que el hombre comenzó a cerrarle el paso y a tratar de sujetarlo con el brazo, tras lo cual de forma violenta le arrancó el celular.

“Y yo le digo: ‘Devuélvame el celular, devuélvame el celular’. Y [Carlos Amieva] me dijo: ‘Te dije que no grabaras. ¿Por qué me grabaste?’”, afirmó Fercho Riega.

🔵El #activista #autista Fernando "Fercho" Riega hizo público el video en el que se percibe la agresión que padeció por parte del hijo de la diputada @AmievaMarisol, Carlos Serrano Amieva🔵El agraviado estaba haciendo una transmisión cuando el sujeto le quitó su📱en @CongresoPue pic.twitter.com/HZXeescDNt — ContraMascaras (@contramascaras) November 21, 2026

La agresión sucedió dentro del Congreso de Puebla, cuando Fernando realizaba una videollamada en la cual manifestaba su desacuerdo con una iniciativa de ley, presentada por Soledad Amieva, que trata sobre las personas autistas.

El reclamo por la iniciativa de ley sobre autismo en Puebla

Fercho Riega aseveró que las personas invitadas de la diputada morenista comenzaron a aplaudirle, mientras él reclamaba que se trataba de una imposición, que el apoyo era falso y que nunca consultó a las personas autistas.

El activista destacó que él buscó que esta iniciativa se tratara de una respuesta integral a las necesidades de las personas con autismo, en temas de movilidad, estudios o de transporte público, pero la diputada solo se enfocó en tres puntos: educación, salud y trabajo.

Fercho destacó que la diputada se había comprometido a no presentar su iniciativa, algo que no cumplió.

Postura del Congreso de Puebla y respuesta de la diputada María Soledad Amieva

El Congreso de Puebla se limitó a señalar que revisará las cámaras de vigilancia del recinto para determinar qué sucedió.

Seis días después de la agresión, María Soledad Amieva afirmó que lo que hizo su hijo no es correcto y que posteriormente su hijo, Carlos Amieva, brindará una conferencia de prensa para hablar sobre el tema.