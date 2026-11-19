Los afectados por la explosión de una caldera en los baños de vapor “La Providencia” en Puebla no han encontrado apoyo en el gobierno de Alejandro Armenta. Aseguran que la presidencia de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, donde ocurrió la catástrofe, solo les regaló colchonetas y una despensa.

Vecinos de Ignacio Romero Vargas denuncian falta de apoyo tras explosión

El siniestro ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2026 y dejó 8 personas lesionadas, ninguna de las cuales requirió atención hospitalaria. No obstante, también dejó daños en casas y vehículos cercanos.

Eduardo Briones, quien perdió su negocio, afirmó que ha recibido más apoyo de sus vecinos, quienes le han regalado comida, en lugar de las autoridades del gobierno estatal.

“No, no hemos recibido apoyo, como mencionaban los vecinos, la presidenta [de la junta auxiliar, Diana de Bernardo Ramos] sólo se acercó, regaló una colchoneta y una despensa”, afirmó.

Eduardo tiene un negocio, el cual fue declarado pérdida total, de acuerdo con el representante legal de los vecinos, mientras que en la calle Melchor Ocampo, atrás de los baños de vapor, 12 familias resultaron afectadas. Su edificio sufrió severas afectaciones, con lo que dos departamentos fueron pérdida total. El daño podría ascender a 20 millones de pesos.

Afectados exigen la intervención del gobernador Alejandro Armenta

José Jaime Velázquez López, representante legal de los vecinos afectados, pidió de forma urgente a Alejandro Armenta, gobernador del estado, que acuda a verificar los daños, ya que ninguna autoridad local ha acudido a ayudarlos.

“Pedimos el apoyo del gobernador, para que nos apoye en este tipo de casos. Somos gente humilde, somos gente honrada, que no hacemos daño a nadie”, afirmó Julio César Castillo, uno de los afectados.

Presentarán denuncia por daño en propiedad ajena y lesiones

Al no ver respuestas, los vecinos presentarán una denuncia por daño en propiedad ajena y lesiones.