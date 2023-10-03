¡Los miércoles nos vestimos de rosa! En 2004, Lindsay Lohan protagonizó Chicas Pesadas, una película de drama adolescente que años más tarde se volvería un referente de la cultura popular, por eso si alguna vez te preguntaste por qué hay que vestirse de rosa el 3 de octubre, aquí te decimos la razón.

En esta cinta seguimos la vida de Cady Heron, una joven de 16 años que fue educada en casa, cuando vivía en África, y cuya vida cambia repentinamente cuando sus padres aceptan un trabajo en Chicago.

Debido a que nunca aprendió a socializar con gente de su edad, sus primeros días en la preparatoria son muy complicados. Es aquí cuando conoce a un grupo de chicas populares, conocidas como “Las Plásticas”, jóvenes ricas cuya vida gira en torno a las compras, los chicos, fiestas y reglas estrictas para pertenecer a su mundo.

¿Por qué el 3 de octubre es el Día de Chicas Pesadas?

Una de las reglas de "Las Plásticas" es que ninguna puede salir con los ex novios de sus amigas, lo cual es un problema porque Cady (Lindsay Lohan) se enamora del ex de la líder, Regina George (Rachel McAdams). Es así que la protagonista se centra en separar a Regina de Aaron Samuels.

En una de las conversaciones que tiene con él, el chico le pregunta al personaje de Lindsay Lohan qué día era y ella responde 3 de octubre. De aquí la razón por la que los fanáticos adoptaran este día como el Día de Chicas Pesadas.

¿Por qué hay que vestirse de rosa el 3 de octubre?

Otra de las reglas que tenían “Las Plásticas”, en la película Mean Girls, era que los miércoles solo usaban color rosa, de lo contrario no tenían permitido sentarse en la misma mesa durante la comida.

De aquí la segunda tradición de los amantes de esta comedia romántica estrenada en 2004, usar algo rosa el 3 de octubre.

¿Cuántos años tenía Lindsay Lohan cuando grabó la película ‘Mean Girls’?

A pesar de que todas los personajes que participan en la película tienen la misma edad en la historia, lo cierto es que Rachel McAdams que da vida a Regina George es 8 años mayor, por lo que, tenía 25 durante la película.

Por su parte, Lindsay Lohan tenía 18 años al momento de la grabación.